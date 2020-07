Simone Weber

Rarey/Havelland Seit Anfang 2014 ist das Westhavelland nicht mehr nur Natur-, sondern auch Sternenpark. Zur Anerkennung als solcher durch die International Dark Sky Association gratulierte damals auch die anwesende Brandenburger Umweltministerin. Doch die Leute, die sich im Naturpark hauptamtlich und im Sternenpark Westhavelland ehrenamtlich mit dem Thema befassen, wünschen sich mehr politische Unterstützung durch die nun rot-schwarz-grüne Landesregierung. Dies war auch Thema während eines kürzlichen Besuchs der umweltpolitischen Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Isabell Hiekel.

"Die Perlen funkeln im Dunkeln", machte Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann (SPD) mit diesem Wortspiel deutlich, dass der Naturpark Westhavelland als Sternenpark ein großes touristisches Pfund mehr hat, das besser genutzt werden könnte und müsste. Er ist gleichsam Vorsitzender des Sternenpark-Fördervereins. "Bisher haben die Gemeinden im Sternenpark vor allem Kosten, wie durch die Umrüstung auf Sternenpark konforme Straßenbeleuchtung. Da würden wir uns mehr Unterstützung durch die Landesregierung wünschen. So auch bei den rechtlichen Grundlagen zur Schaffung von entsprechenden Strukturen, wie zum Beispiel von Teleskop-Beobachtungsplätzen im Naturschutzgebiet."

Einig waren sich Aasmann und Naturparkleiterin Ilona Langgemach, dass das Land das Thema "Sternenpark" zu wenig auf seiner Agenda hat. Die Naturparkleiterin wünscht sich eine zuverlässig für den Sternenpark verankerte Stelle. Derzeit kümmert sich der erfahrene Hobby-Astronom Thomas Becker mit großer öffentlicher Resonanz um das Thema - bislang im Rahmen einer halben, vakanten Stelle.

Er berichtete vom jährlichen Großereignis im Sternenpark: das Westhavelländer Astrotreffen (WHAT). Wegen Corona musste die diesjährige Auflage leider abgesagt werden "Mit drei Astro-Interessierten startete 2011 das erste WHAT. Die letzten Jahre waren immer ausgebucht. Die Interessierten reisen dazu aus ganz Deutschland, teilweise mit ihrer selbst gebauten Technik, an", so Becker, der BRAWO-Leser immer zu Monatsbeginn, zuletzt am 1. Juli, einen Kosmischen Newsletter liefert. Im Rahmen seiner Tätigkeit im und für den Sternenpark berät er unter anderem hiesige Kommunen bei der Umrüstung von Straßenlaternen. Ziel ist die Reduzierung der nächtlichen Lichtverschmutzung, damit es noch dunkler wird in der Region. Je dunkler es nachts ist, desto besser sind Sterne, Planeten und die Milchstraße zu sehen. Ganz nebenbei wirkt sich Dunkelheit positiv auf das Wohlbefinden der Menschen aus: Man schläft besser.