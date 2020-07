Zur Person

Im Dezember 2011 fing Wolfgang Süß als Vertriebsleiter bei der Sensys GmbH an. Fünf Jahre später wurde er von Firmengründer Andreas Fischer zu einem der Geschäftsführer bestellt. Der 39-Jährige verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing. Zuvor hatte Süß bei Airbus in Bremen ein Duales Studium in Informationstechnik absolviert. Später arbeitete er für den Flugzeughersteller auch in Hamburg, dann für den Schienenfahrzeugbauer Bombardier in Hennigsdorf.⇥bs