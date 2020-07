MOZ

Buckow, Strausberg Gleich mehrfach versuchten Betrüger im Verlauf des Donnerstag an das Geld von Einwohnern Strausbergs und Buckows zu gelangen.

In Strausberg riefen sie bei einer 63 Jahre alten Frau an und stellten ihr einen Geldgewinn von 82.000 Euro in Aussicht. Dafür müsse sie nur ihre Bankverbindung angeben… Die "glückliche Gewinnerin" hatte ihren Kopf aber nicht ausgeschaltet und lehnte die Offerte ab.

In Buckow wurde eine andere Variante des Betruges eingesetzt. Und das gleich in vier Fällen! Jedes Mal war eine bitterlich weinende Frau am Apparat, die vorgab, eine nahe Verwandte zu sein und einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht zu haben. Anschließend wurde der Hörer an angebliche Polizisten weitergereicht. Die gaben nun ihre schon hinlänglich bekannte Story zum Besten, dass nur die Zahlung einer Kaution die "Verwandte" vor dem Gefängnis bewahren würde. Wenn die Angerufenen dann erklärten, gar nicht die aufgerufene Summe zu besitzen, wurde sich von den vermeintlichen Ordnungshütern blitzartig auf einen alternativ angebotenen Betrag eingelassen…

Natürlich hatte es diese Unfälle nie gegeben. Und natürlich wird die Polizei auch keine "Kaution" verlangen, um "Gefängnisaufenthalte" zu ersparen.Glücklicherweise erkannten die Angerufenen in jedem Fall, wessen Geistes Kinder da am anderen Ende der Leitung versuchten, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie ließen sich auf nichts ein und fuhren damit sehr gut! Blieb ihnen doch so eine ganz böse Überraschung erspart.