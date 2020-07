MOZ

Templin (MOZ) Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagmittag in Templin randaliert und mit einer Armbrust um sich geschossen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 13.25 Uhr wurden Polizisten in die Ringstraße gerufen. In einer dort gelegenen Wohnung hatte dessen Mieter randaliert und das Mobiliar zerstört. Anschließend gab der 35-Jährige insgesamt vier Schüsse aus einer Armbrust durch das geschlossene Wohnzimmerfenster ab. Einer der Pfeile durchschlug dann ein Fenster im gegenüberliegenden Wohnhaus, richtete aber glücklicherweise nur Sachschaden an.

In der Wohnung des Mannes wurden neben der Armbrust auch noch eine Machete, Pfefferspray, diverse Softair-Waffen, ein Schlagstock sowie Drogen aufgefunden. Der offensichtlich gesundheitlich beeinträchtigte Delinquent kam in ein Krankenhaus.

Kriminalisten der Inspektion Uckermark ermitteln gegen den Mann. Die Vorwürfe lauten auf Sachbeschädigung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.