MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Mann hat am Donnerstagabend aus bislang ungeklärten Gründen auf einer Baustelle in der August-Bebel-Straße in Frankfurt (Oder) für Ärger gesorgt.

Er störte die Bauarbeiter bei der Arbeit und warf dann auch noch mit Lehm um sich. Außerdem beschimpfte er die Männer. Die hinzugerufenen Polizisten konnten ihn als 29-Jährigen identifizieren, der jedoch selbst jetzt noch keine Ruhe geben wollte. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach.

Daraufhin nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Am frühen Freitagmorgen dürfte er das Revier wieder verlassen. Die Bauarbeiter sehen von einer Anzeige ab.