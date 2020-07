MOZ

Angermünde (MOZ) Am Donnerstagabend besahen sich Bundespolizisten einen VW Passat samt Fahrer einmal etwas näher. Das Auto fiel ihnen im Bereich Berliner Tor auf, da unterschiedliche Kennzeichen angebracht gewesen waren. Wie sich herausstellte, verfügte das Fahrzeug über keine Zulassung und war eines der Kennzeichentafeln am Vortag in Gartz (Oder) gestohlen worden.

Die beiden Insassen erwiesen sich als bereits hinlänglich bekannte Herren im Alter von 25 und 37 Jahren. Der Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Diesen Eindruck bestätigte dann auch ein entsprechender Test.

Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, und für den Fahrer ging es zur Blutprobenentnahme. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark zum Vorwurf der Urkundenfälschung, des Kennzeichendiebstahls sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.