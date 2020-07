Jürgen Liebezeit

Stolpe/Pankow (MOZ) Wegen Markierungsarbeiten muss die A 111 in Fahrtrichtung Berlin in der Nacht von Montag, 20 Uhr, zu Dienstag, 5 Uhr, komplett gesperrt werden. Das teilte Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Freitag mit. Die Maßnahme sei vom Land Berlin beantragt worden.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Stolpe abgeleitet. Die Umleitung führt über Hohen Neuendorf (L 171) und Glienicke (B 96) nach Berlin.

Ebenfalls gesperrt ist dieses Wochenende die A 114 zwischen der Anschlussstelle Schönerlinder Straße und der Anschlussstelle Pasewalker Straße. Die Sperrung, die am Freitagabend gegen 22 Uhr beginnt, soll am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wieder aufgehoben werden.