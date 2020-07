Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Eine Entenfamilie hat am Freitag für Aufregung gesorgt: Eine Entenmutter und neun Küken hatten es sich zur Aufgabe gemacht, einmal quer durch Neuruppin in Richtung Ruppiner See zu laufen – über viel befahrene Straßen hinweg.

Einige menschliche Helfer packten die Jungen kurzerhand in einen großen Karton und wollten die Mutter so an den See locken. Das misslang: Die Ente flog an der Kreuzung Präsidentenstraße und Friedrich-Engels-Straße davon. Die Helfer trugen die Küken dennoch zum See, in der Hoffnung, dass es eine Wiedervereinigung gibt.