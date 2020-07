MOZ

Rheinsberg In Rheinsberg sind Unbekannte auf das Dach der Sporthalle am Kiefernweg geklettert. Dort warfen sieacht Fensterscheiben ein. Weiterhin wurde ein Blitzableiter beschädigt. Der Schadenshöhe liegt bei etwa 1 000 Euro. Aufgrund unregelmäßiger Kontrollen liegt die Tat möglicherweise schon länger zurück. Der Sachverhalt wurde am Dienstag angezeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.