Unfall mit Fahrerflucht in Bad Belzig

red

Bad Belzig Ein Pkw-Fahrer stellte am Dienstag sein Fahrzeug gegen 9.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Berliner Straße ab. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug seinen Opel an der hinteren Stoßstange beschädigt hat. Hinweise auf den Verursacher waren nicht ersichtlich. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt.

Da zu diesem Zeitpunkt der Wochenmarkt mit Besucherverkehr an diesem Ort stattfand, fragt die Polizei: Hat jemand den Verkehrsunfall beziehungsweise den Verursacher gesehen und kann dazu Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de kann genutzt werden.