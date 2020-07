Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Gäbe es so etwas wie eine Klagemauer auf der ehemaligen Konversionsfläche an der Siggelhavel in Fürstenberg: Kristin und Martin Richter-Sinnig würden sich täglich bei ihr einfinden.

Die beiden kämpfen täglich mit vielen Problemen. Corona ist davon das geringste Übel, so scheint es. Eher die Bürokratie raubt dem Betreiber-Ehepaar des Natur- und Erlebnis-Campinplatzes Wilde Heimat den Schlaf.

Vor gut drei Jahren hatten die Beiden das Potenzial der früheren Militärliegenschaft erkannt, die von der Stadt mit Mitteln der Konversion Anfang 2000 renaturiert werden konnte. Ausgewiesen ursprünglich als Campingpark wollen Richter-Sinnigs seit etwa zweieinhalb Jahren das unkonventionelle, naturbezogene Campen in Fürstenberg etablieren, samt einer Wildnisschule, Kanu-Fahrmöglichkeiten, Baden in der Siggelhavel und vielem mehr. Alles auf Basis eines Erbbaupacht-Vertrages, was strategische Vorhaben normalerweise begünstigen sollte.

Doch Klagen über den aktuellen Stillstand bei dem Projekt drangen kürzlich bis ins Rathaus. Die Mitglieder des Bauausschusses samt Bauamtsleiter Stefan Kadatz, aber auch interessierte Stadtverordnete, machten sich am Donnerstag deshalb auf den Weg in die Idylle an der Havel östlich der Kernstadt – im Rahmen einer öffentlichen Sitzung. Die Bürger waren eingeladen, niemand ließ sich blicken.

Thomas Burmann (CDU), der Vorsitzende des Gremiums, skizzierte eingangs, worum es ging. Danach wolle man sich bei einem Rundgang ein Bild vom Stand bei dem Projekt machen. Fragen könnten an die Betreiber gerichtet werden, die ihrerseits ihre aktuelle Situation schildern sollten. Thema: Wo drückt der Schuh, und lässt sich Abhilfe schaffen?

Während des Rundgang wurde den Beteiligten schnell klar, sanftes Naturcamping ist auf dem Gelände noch immer gekoppelt mit kleinen und großen Baustellen. Abgesehen von der Idylle, dass die Gäste auf dem außerordentlich weitläufigen Areal (zwölf Hektar etwa) tatsächlich in vielen kleinen Nischen, hinter Hecken, Hügeln und Baumgruppen, ihre Ruhe finden. Was sie auch zurzeit in großer Menge tun – um dem Stress anderswo, zum Beispiel an der Ostsee, möglichstauszuweichen.

Die Mitglieder des Ausschusses bestätigten nach der ersten Inaugenscheinnahme das sympathische Credo der Wilden Heimat: "Wir können nicht mit fünf Sternen vom ADAC dienen, dafür aber mit unendlich vielen Sternen am Nachthimmel, viel Natur und einem Feeling von Freiheit – ein bisschen wie Wild Camping, nur legal." Die Eheleute stellten aber klar: "Bei uns, das ist kein Billig-Urlaub für Schnäppchenjäger."

Dann ging es zur Sache, die beiden Unternehmer berichteten, die Genehmigungsprozeduren für Anträge seien teils unerträglich lang. Was nicht der Kommune anzulasten sei, der Landkreis habe zum Beispiel ein Brandschutzkonzept mehrmals zurückverwiesen, ohne dass ein Ergebnis herausgekommen wäre, so Martin Richter-Sinnig. Überhaupt dauere es auch ohne Corona sehr lange, bis auf Anträge zur Genehmigung reagiert werde.

Ein Problem seien etwa die Pappeln am Europa-Wanderweg 10. Die seien groß und stattlich, und im wahrsten Sinne des Wortes hinfällig. "Sie stellen eine Gefahr dar für Leib und Leben der Camper", betonte Martin Richter-Sinnig. Weil sie aber auf einem anderen Grundstück stehen, führe kein Weg zur Fällung.

Am Badesteg gebe es zwar keine Probleme mit übermäßigem Bootsverkehr – vielmehr bereiteten Altlasten in Form von Schrott gefährliche Probleme. Was vorher nicht absehbar gewesen sei. "Zurzeit verhandeln wir mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt, um die Havel an der bewussten Stelle auszubaggern", so die Betreiber. Außerdem stehe ein Schild am Strand, "Baden auf eigene Gefahr".Die Badestelle sei im Übrigen öffentlich, nur das Slippen von Booten in dem Bereich sei logischerweise nicht gestattet.

Ebenso gibt es Altlasten an Land. Und zwar in Hülle und Fülle. Derzeit werden auf dem Campingplatz die Medien wie Wasser, Abwasser, Telekommunikation und anderes verlegt. "Immer wieder stoßen wir dabei auf riesige Betonklötze im Erdreich, die zu bergen sind", was Zeit, Geld und Nerven kostet. Die Frage drängte sich den Bauausschussmitgliedern auf, ob das sowjetische Militär, eine mangelhafte Konversion, falsche Planung oder schlampige Umsetzung dafür verantwortlich seien.

Wie auch immer: Die Erschwernis, gepaart mit dem Genehmigungswirrwarr und einer zurzeit wegen Corona sehr problematischen Finanzierung mache es den Betreibern sehr schwer, ihre Heimat zu schaffen. "Das ist ein echter Kampf geworden", so Kristin Richter-Sinnig.

Aber es gibt auch ein Problem, das die Stadt Fürstenberg direkt betrifft: Die ursprünglich für den Standort eines Campingparks entwickelte Bauleitplanung ist nach den Worten der Wilde-Heimat-Betreiber auf ihr Projekt fast nicht übertragbar. Vieles könne man nicht in Angriff nehmen, weil es dafür laut Planunterlagen keine Genehmigung geben dürfte, klagte Martin Richter-Sinnig. Mit anderen Worten, der Bebauungsplan für das Areal wirkt eher wie ein zu eng geschnürtes Korsett als ein bequem geschneidertes Kleidungsstück.

Es gibt aber auch einen Lichtblick, die neue Website im Internet für die "Wilde Heimat" der Familie Richter-Sinnig ist am Mittwoch ins Netz gegangen (www.wilde-heimat.de).

Während der Sommerpause haben die Mandatsträger des Stadtrates, mithin der Bauausschuss, viel Zeit, um darüber nachzudenken, wie man solchen Vorhaben Unterstützung gewähren könnte. Bevor daraus eine verwilderte Heimat wurde.