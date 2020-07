Die Feuerwache in Seeburg wurde fertig gestellt und offiziell an die Feuerwehrkameraden übergeben. Neben der Fahrzeughalle ist auch ein großer Gemeinschaftssaal Teil des Gebäudes. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz OT Seeburg (BRAWO) Eigentlich sollte die Eröffnung groß mit einem Dorffest gefeiert werden. Doch wie so häufig in letzter Zeit machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Daher wurde die Übergabe des neuen Feuerwehrgebäudes an die Kameraden der Seeburger Freiwilligen Feuerwehr vor einer Woche nur mit einem kleineren Festakt begangen.

Zu diesem Festakt war auch der Staatssekretär aus dem Ministerium des Inneren und für Kommunales (MIK), Uwe Schüler (CDU), gekommen. Er war kurzfristig für den verhinderten Innenminister Michael Stübgen (CDU) eingesprungen. Das Land Brandenburg hatte den 2,38 Millionen Euro teuren Neubau mit rund 987.000 Euro gefördert. Er war eins von nur 96 bewilligten Projekten im Land Brandenburg.

Kreisbrandmeister Lothar Schneider hob hervor, wie wichtig eine Feuerwehr für ein intaktes Dorfleben sei und das dies mit dem integrierten Dorfgemeinschaftshaus nochmal besonders hervorgehoben werde.

Bürgermeister Jürgen Hemberger betonte vor der offiziellen Schlüsselübergabe, welche Bedeutung der Neubau für die Kameraden habe. Die Seeburger Wehr, gegründet 1934, hauste in den letzten Jahren in einem völlig untauglichen Gebäude, das viel zu klein, oft ohne Heizung, ohne ordentliche Sanitäreinrichtungen und Umkleiden war. Der im Gebäude integrierte Schulungsraum könne zukünftig von der Gemeinde genutzt werden, beispielsweise für Ortsbeiratssitzungen.

Ortsvorsteher Harald Wunderlich bezeichnete den Tag dann auch als "Quantensprung für die Seeburger Feuerwehr". Das Gebäude sei auch gute Werbung für die Feuerwehr. Denn es werde immer schwieriger, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Für den einheitlichen Look der Kameraden abseits von ihren Uniformen hat der Ortsbeirat T-Shirts mit dem Aufdruck "Seeburg Firefighters" anfertigen lassen, die zur Eröffnung übergeben wurden. Die Kameraden selbst, zehn sind es derzeit in Seeburg, wären am liebsten allen um den Hals gefallen, versicherte Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr.