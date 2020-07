Ulrike Gawande

Katerbow (MOZ) Jeden Sonntagabend treffen sich in Katerbow rund zwölf Teilnehmer zum Katerbower Sonntagsstammtisch. Früher im Lokal des Ortes, seit dessen Schließung an wechselnden Treffpunkten. Während des Lockdowns fielen auch die gemeinsamen Abende aus. Jetzt können aufgrund der Umgangsverordnung wieder draußen Treffen stattfinden, berichtet der Katerbower Werner Ludwig. Doch im Winter oder bei schlechtem Wetter seien solche Treffpunkte keine Option. Daher freut sich die Runde, dass vom Amt Temnitz die Zustimmung gekommen ist, künftig den Jugendclub im Ort nutzen zu können. "Es ist alles in Vorbereitung", so Ludwig. Klaus Krusemark sei als Sonntags-Stammtisch-Vertreter und somit als Kontaktperson zur Verwaltung bestimmt worden. Werner Ludwig ist es wichtig zu betonen, dass die Runde sich nicht zum Trinken, sondern zum Diskutieren treffe. "Wenn wir in den zwei Stunden zwei Bier trinken, ist das viel." Stattdessen wolle man sich für das Dorf engagieren. So wurden das WC auf dem Anglergelände und eine Bank gesponsert.