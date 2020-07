Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Das Defizit im Wasserhaushalt der Region nach den Dürrejahren 2018 und 2019 konnten auch die Niederschläge der Wintermonate 2020 nicht ausgleichen. "Die Wasserstände sind weiter gefallen", so Tobias Frese, Geschäftsführer vom Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz. Zwar seien regional vor etwa drei Wochen bis zu 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, so dass der Wasserspiegel im Rheinsberger See um fünf bis sechs Zentimeter gestiegen ist, so Frese. Doch eine wirkliche Entspannung habe es nicht gegeben. Die Wasserspeicher sind leer. Das bestätigt auch Jens Winter, Verbandsvorsteher vom Wasser- und Bodenverband Rhin-Havelluch. "Unter der Bodenkrume ist es trocken." Doch solange es Niederschläge gebe, sehe es für die Landwirtschaft nicht so trüb aus wie 2018 und 2019, so Winter. Trotzdem wurden jetzt die Wasser- und Bodenverbände angewiesen, die Wasserableitungen aus den Hauptgewässern des Rhinluchs zu drosseln, da der Speichervorrat der Rhinseen momentan nur noch bei rund 30 Prozent des verfügbaren Gesamtvolumens liegt. Außerdem werden die Anlieger der Gewässer dazu aufgerufen, kein Wasser mehr aus den Gewässern zu entnehmen, besonders nicht zur Bewässerung von Rasenflächen. Bei anhaltender Trockenheit könnte Ende Juli auch der Rheinsberger Rhin für Paddler gesperrt werden. Ansonsten seien die Wasserstände für die Schifffahrt noch im grünen Bereich, so Frese.