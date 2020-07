DPA

Liverpool (dpa) Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister FC Liverpool will seine Topstars nach dem Titelgewinn in den sechs ausstehenden Partien der Premier-League-Saison nicht schonen.

"Wir wollen Spiele gewinnen, und um zu gewinnen, müssen wir die besten Spieler aufs Feld schicken", sagte der 53-Jährige. "Wir verteilen doch keine Premier-League-Spiele als Weihnachtsgeschenke. Das können wir nicht machen."

Der Liverpool-Coach will deshalb vorerst auch keine Nachwuchsspieler einsetzen. "Wir sind jetzt Meister", sagte er, "da sagen die Leute, wir sollten die jungen Spieler bringen, ihnen eine Chance geben. Dann verlieren wir Spiele und jeder kritisiert uns: "Ihr seid nicht mehr konzentriert, ihr macht dies nicht mehr, ihr macht das nicht mehr.""

Der Zeitpunkt für den Nachwuchs werde schon noch kommen, äußerte sich Klopp zuversichtlich. "Wenn die jungen Kerle (irgendwann) zu den besten Spielern gehören, dann werden sie auf dem Platz stehen. Sie sind nah dran, sie sind wirklich gut, und sie sind unsere Zukunft", so der Coach. "Aber sie werden jetzt nicht spielen, nur weil ich sie in einem Premier-League-Spiel sehen will."

Seit vergangener Woche steht Liverpool erstmals seit 30 Jahren wieder als Meister fest. Das erste Spiel nach dem Triumph verloren die Reds am Donnerstag deutlich mit 0:4 (0:3) beim Tabellenzweiten Manchester City. Der Vorsprung der Klopp-Elf, die in dieser Saison noch einige Rekorde aufstellen kann, beträgt sechs Spieltage vor dem Saisonende allerdings immer noch beachtliche 20 Punkte.

