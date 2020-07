Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn aus einer relativ kleinen aber feinen Universität innerhalb weniger Jahre eine Kandidatin für das höchste deutsche Staatsamt (Gesine Schwan), ein international bekannter und mit dem Leibniz-Preis geehrter Soziologie (Andreas Reckwitz) und nun auch mit Ines Härtel die erste ostdeutsche Richterin am Bundesverfassungsgericht hervorgehen, dann muss an dieser Hochschule ein besonderes Klima herrschen.

Die Präsidentin der Europa-Universität Julia von Blumenthal (die übrigens auf einem Ausflug in die Alpen von der Nominierung Ines Härtels erfahren hatte) meinte am Freitag jedenfalls: "Wir sind stolz, dass eine Viadrina-Professorin Mitglied des höchsten deutschen Gerichts sein wird."

Formal bleibt Härtel während ihrer zwölfjährigen Amtszeit in Karlsruhe sogar Mitglied der Juristischen Fakultät in Frankfurt (Oder), was sich auf den Ruf dieser Fakultät gewiss nicht negativ auswirkt. Und so manche Viadrina-Studenten können jetzt von sich behaupten, dass sie bei einer Richterin des Bundesverfassungsgericht ins Seminar gegangen sind.