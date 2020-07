MOZ

Beeskow (MOZ) Am späten Donnerstagabend wurden Polizisten in die Bahnhofsstraße, wo noch Unbekannte einen Gullideckel von der Straße gestohlen und anschließend damit vier Pkw an einem Autohaus beschädigt hatten.

Es wurden jeweils die Frontscheiben zerstört. So summierte sich der Gesamtschaden auf eine Höhe von rund 5000 Euro. Trotz Einsatz eines Fährtenhundes und Unterstützung durch einen Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht sofort gefasst werden.