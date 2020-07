Ekkehard Weigelt (80) antwortet in Umfrage zur Mehrwertsteuer-Senkung. © Foto: Michael Heider

Bis Ende des Jahres gilt der verminderte Mehrwertsteuersatz. In Bad Freienwalde bleibt die Freude darüber überschaubar. Auch Gerd Friedel, Inhaber des Haushalts- und Unterhaltungstechnik-Geschäfts Kuhnert & Friedel gibt Einsparungen an seine Kunden weiter, bei Beträgen ab 100 Euro. © Foto: Michael Heider/MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Erst Montag wurde sie vom Bundestag beschlossen, seit Mittwoch gilt sie: Die Senkung der Mehrwertsteuer. Bis Ende des Jahres müssen nur noch 16 statt 19 Prozent abgeführt werden.

Der ermäßigte Steuersatz, der vor allem auf Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs erhoben wird, geht von 7 auf 5 Prozent zurück. Ob sie den Vorteil an den Endverbraucher weitergeben, entscheiden die Händler selbst.

In einigen Bad Freienwalder Geschäften werden die steuerlichen Erleichterungen in Form von Rabatten an die Kundschaft weitergegeben. Von der Wirksamkeit zeigen sich die Händler allerdings kaum überzeugt.

Keine 24 Stunden gewartet

Bei Kuhnert & Friedel säumen Reihen wuchtiger Waschmaschinen und breiter Flachbildfernseher die Wände. Es sind Geräte wie diese, mit Preisen ab circa 100 Euro, bei denen die Steuersenkungen weitergeben werden, erklärt Inhaber Gerd Friedel. Im Falle von Kleinstartikeln wie Handyzubehör, Anschlüssen oder Kabeln, bleibe der Preis allerdings gleich. Bei niedrigen Beträgen lohne es sich sowieso kaum, meint Friedel. Die Preisangabe an den Geräten habe man daher nicht extra neu ausgeschrieben, bei der Bezahlung werde aber entsprechend runtergerechnet.

Von der Wirksamkeit der Maßnahme zeigt sich Friedel, der seit knapp 30 Jahren Unterhaltungs- und Haushaltstechnik in seinem Laden am Markt verkauft, wenig überzeugt, nennt sie gar überflüssig. Insofern erwarte er keine steigende Nachfrage. Erst einen Tag vor der Umstellung hätten Kunden mit einer defekten Waschmaschine noch eine neue gekauft, sagt er. "Die haben keine 24 Stunden auf die Senkung gewartet."

Auch die Kundschaft von Bernd Stolarek von Rad Freienwalde und Katrin Viert vom Feinkostladen Barrique kann mit Einsparungen rechnen. In beiden Geschäften wird dafür ein Rabattsystem genutzt. Auf diese Weise umgehe er die zeitraubende Arbeit, alle Preisschilder auszutauschen, sagt Fahrradhändler Stolarek. "Müsste ich alles einzeln umpreisen, würde ich an meine Grenzen kommen." Stattdessen erhalten seine Kunden pauschal einen Nachlass von 2,5 Prozent auf den Bruttopreis. Ob das zu mehr Konsum führen wird, werde man sehen, meint er.

Mehrarbeit durch Umstellung

"Beim Kassiervorgang gewähren wir den Kunden drei Prozent Rabatt", erklärt Katrin Viert. So wolle auch sie den Aufwand minimieren. Der Rabatt gelte für das gesamte Sortiment, somit auch für Feinkost-Produkte, die eigentlich ermäßigt besteuert werden. Dass sich die geringeren Preise großartig auf den Verkauf in ihrem Laden auswirken, glaubt auch die Filialinhaberin Viert nicht.

Mit höherem Warenpreis fällt auch der absolut gesparte Betrag größer aus. Zu den Branchen, in denen sich die Maßnahme durchaus lohnen könnte, zählt somit auch der Autohandel. "Es kommt natürlich darauf an, wie teuer das Auto ist", meint Autohändler Thomas Schwarz. "Aber es kann schon etwas ausmachen."

Während des laufenden Betriebs habe die Maßnahme allerdings Mehrarbeit bedeutet, meint Tim Wesenberg, der seit Anfang des Jahres Geschäftsführer des Autohaus Schwarz ist. Abschlüsse mussten auf den neuen Satz umgestellt und Rechnungsprogramme aktualisiert werden. Ob es sich lohnen wird? "Das wird sich wohl erst in zwei Wochen zeigen", meint Wesenberg. Generell sei es für die Kunden jedoch eine schöne Sache, findet er.