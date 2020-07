Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im November 2018 startete in Frankfurt (Oder) der Runde Tisch Kinderarmut, im vergangenen Jahr entstand die Kindercharta, im November wurden Akteure bereits aufgerufen, Projektideen einzureichen – jetzt kann das konkret werden. Denn der Jugendhilfeausschuss stimmte am Donnerstag, mit einer Enthaltung, für die Richtlinie über die Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Zukunfts- und Bildungschancen von Kindern.

Konkret geht es um jährlich 100 000 Euro, von denen 2019 bereits 98 000 Euro ins aktuelle Jahr übertragen werden mussten, weil es noch keine Förderrichtlinie und demnach auch keine Projekte gab.

Gefördert werden können Beteiligungsprojekte, Angebote auf Sport- und Spielplätzen, am Wochenende und in den Ferien beziehungsweise am Wochenendende und am frühen Abend, Ausbau kindgerechter Mobilität, bewegungsfördernde, medienpädagogische, naturpädagogische/tiergestützte, kulturpädagogische oder sozialräumliche Angebote und Angebote zur Zusammenarbeit /Kommunikation mit Eltern. Vorausgegangen waren Befragungen von gut 400 Kindern und 600 Eltern Anfang dieses Jahres. Die Ergebnisse flossen in die Festlegung der Förderschwerpunkte ein. Anträge müssen mindestens vier Wochen vor der Maßnahme eingereicht werden.

Diskussionen gab es im Ausschuss vor allem zum von der Verwaltung vorgeschlagenen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent (mit Ausnahmen) im Entwurf der Richtlinie. Sechs Ausschussmitglieder stimmten dafür, diese zehn Prozent Eigenanteil zu streichen, bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Der Eigenanteil wäre "eine mentale Hemmschwelle", sagte die Ausschussvorsitzende Sandra Seifert. Doch die Idee sei, dass nicht nur bekannte Träger Projekte einreichen können, sondern auch "Stricklieschen Müller". Uneinigkeit herrschte auch bei der Frage, wer über die Vergabe der Mittel entscheidet. Man einigte sich schließlich darauf, dass zunächst der Unterausschuss Jugendhilfeplanung das Vergabegremium bildet, sich von den am Prozess des Runden Tisches Beteiligten allerdings beraten lassen kann.

Die Richtlinie gilt zunächst bis Ende 2022. Sie wird nach der Sommerpause jedoch in weiteren Ausschüssen wie dem Sozial- und dem Bildungsausschuss Thema sein. Die Verwaltung stellt bis Ende März des kommendes Jahres eine überarbeitete Version zur Verfügung, die dann nochmals diskutiert wird, sodass bis Ende Juni 2021 Anpassungen möglich sind. Sozialbeigeordneter Jens-Marcel Ullrich räumte ein, dass die erste Version "nicht das Nonplusultra in der Kürze der Zeit" gewesen sei.