Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist beschlossen: Das Autokino der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) bleibt keine Eintagsfliege. Nach der erfolgreichen Premiere im Juni wird das Kino der besonderen Art fortgesetzt, und zwar am 3., 4. und 5. September. Die Daten sind fix. Das zweitgrößte Wohnungsunternehmen Eisenhüttenstadts hat in den vergangenen Tagen extra noch eine Online-Umfrage durchgeführt.

Dort hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei oder drei Kinoabenden. Die große Mehrheit entschied sich für drei. Und die Antwort auf die Frage, ob es eine Fortsetzung geben sollte, die fällt sowohl im persönlichen Gespräch als auch in den sozialen Medien klar aus: "Unbedingt!"

"Wir haben da gar nicht lange überlegen müssen", betont Markus Röhl, bei der EWG verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. "Die Resonanz auf unser Autokino war so positiv, das hat uns wahnsinnig gefreut." 400 Gäste konnten an den ersten drei Abenden gezählt werden. Der "Joker" lief am besten, da sei der Platz neben dem Aktivist richtig voll gewesen. 110 Autos wären das Maximum gewesen. Das wurde allerdings an keinem der drei Abende ausgeschöpft. Da geht also durchaus noch was. Auch die Stimmung habe gepasst. Die Besucher haben sich laut Markus Röhl super benommen, sich an die Regeln gehalten und den Platz sauber hinterlassen. Lediglich eine Decke sei vergessen worden, aber der Kontakt zu den Besitzern war schnell hergestellt, die Decke ist nun wieder bei ihnen.

Auch die Dienstleister, mit denen die EWG für das Autokino zusammengearbeitet hat, seien super gewesen, erklärt Markus Röhl. Alles in allem also eine richtig tolle und vor allem außergewöhnliche Sache. "Wir hatten ja nicht nur Gäste aus Eisenhüttenstadt, sondern tatsächlich Menschen aus Lübben, Forst, Beeskow, Storkow und Frankfurt, die extra wegen des Autokinos hierher gekommen waren." Und da in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 alle traditionellen Veranstaltungen abgesagt worden sind, stehe einer Wiederholung nichts im Wege. Mit einem Schmunzeln fügt Markus Röhl hinzu: "Beim nächsten Mal sind wir dann schon routiniert."

Das nächste Mal ist also im September. "Da können wir dann schon etwas früher anfangen, weil die Sonne zeitiger untergeht", sagt er und schätzt die Anfangszeit auf 20.15 Uhr. Endgültige Zeiten werden aber rechtzeitig bekanntgegeben. Die Namen der Filme stehen noch nicht fest. Er wolle die Öffentlichkeit da gern mit einbeziehen, erklärt Markus Röhl. Damit diesmal auch etwas für Familien mit Kindern dabei ist, solle es aber möglichst einen Disneyfilm geben.

Da die Filmtitel noch nicht feststehen, kann der Ticketverkauf auch noch nicht starten. Anrufe bei der EWG diesbezüglich sind daher völlig umsonst. Diesmal wolle man aber etwa vier Wochen vor dem ersten Termin mit dem Verkauf starten und somit früher als bei der Premiere.

Das erste Autokino weltweit wurde übrigens eröffnet, als an Eisenhüttenstadt noch gar nicht zu denken war. Es war der 6. Juni im Jahr 1933, und zwar das Camden-Drive-In im US-Ostküstenstaat Staat New Jersey. Der Erfinder Richard Holingshead erwarb ein Patent auf seine Idee.