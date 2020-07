DPA

Erfurt (dpa) Sprinter Julian Reus ist beim Einladungsmeeting seines Heimvereins Erfurter LAC mit einem klaren Sieg in die kurze Saison gestartet.

Der 32 Jahre alte deutsche Rekordler über 100 Meter gewann in der deutschen Saisonbestzeit von 10,24 Sekunden vor seinem Vereinskollegen Luis Brandner (10,46). Über 200 Meter siegte Reus ebenfalls ohne Zuschauer im Steigerwaldstadion in 20,82 Sekunden - auch dies war eine deutsche Saisonbestleistung. Allerdings fanden wegen der Corona-Pandemie bisher kaum Wettkämpfe statt.

"Das war für mich ein sehr ordentlicher Einstieg in die kurze und knackige Saison", sagte Reus. "Ich starte noch kommende Woche in Wetzlar. Die deutschen Meisterschaften in Braunschweig am 8. und 9. August sind für mich auch das Saisonende."

