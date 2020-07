Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Wer Sachbuchempfehlungen sucht, dem empfiehlt Bibliotheksangestellte Janina Krüger in der Schöneicher Gemeindebibliothek einen Blick auf den Tisch gegenüber der Eingangstür. Gleich daneben steht das Regel mit den Belletristik-Tipps. Wer in der Bücherei Lesestoff sucht: Nach der coronabedingten Schließung und der anschließenden Lieferdienstzeit ist wieder für Besucher geöffnet – wie jeden ersten Samstag im Monat gilt das auch an diesem Sonnabend von 10 bis 12 Uhr. Wer kommen will, muss sich telefonisch anmelden und einen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer ihn vergisst, dem wird geholfen: Im Windfang liegen Masken bereit, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde, die Besucher leihen können.