Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Oberhavel. Mehrere Oberhaveler haben sind am Donnerstag von Betrügern angesprochen worden.

In einem Fall erhielt eine 83-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Schufa-Mitarbeiter. Dieser gab an, dass das Konto der 83-Jährigen gesperrt sei und dieses gegen Zahlung von 2 000 Euro wieder entsperrt werden würde. Bei drei weiteren Anrufen wurde verkündet, dass ein Familienmitglied nach einem Unfall durch Polizeibeamte festgenommen wurde und diese gegen eine Kaution freigelassen würden. Eine weitere 83-jährige Oberhavelerin wurde durch einen vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, welcher auf eine Einbrecherbande verwies. Als dieser nach Sachwerten fragte und die 83-Jährige dies verneinte, legte der Anrufer den Telefonhörer wieder auf.

Außerdem haben zwei männliche Personen am Donnerstagabend auf zwei Parkplätzen in Birkenwerder versucht, Geldspenden einzutreiben. Die beiden Männer sollen Listen mitgeführt haben, wo um die Personalien aufzuschreiben. Die Männer gaben an, dass sie derzeit keine Arbeit haben und das Geld für sich selbst sammelten.