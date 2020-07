Doris Steinkraus

Gusow-Platkow Die Entscheidung fiel der Abgeordneten nicht ganz leicht: Eine Familie hat vor ihrem Wohnhaus in der Paul-Bethge-Straße im Ortsteil Gusow Harlekinweiden gepflanzt und eine Rasenfläche ansprechend gestaltet.

Allerdings wurde im Vorfeld die Gemeinde nicht gefragt. Das eigenmächtige Bepflanzen öffentlicher Räumen ist jedoch nicht gestattet, machte die Amtsverwaltung deutlich. Zudem müssten gerade beim Bäumepflanzen Informationen zu möglichen Medienleitungen darunter eingeholt werden. Die Familie hat sich mit einem Brief an die Gemeindevertreter gewandt. Sie sichert darin die dauerhafte Pflege und Verkehrssicherung zu, bat um nachträgliche Zustimmung. Die wurde mehrheitlich versagt. Auch mit Hinweis auf Erfahrungen aus anderen Kommunen. "Es werden Bäume im öffentlichen Raum gepflanzt, dann werden die Bewohner älter oder ziehen weg und die Kommune ist in der Pflicht", machte Thomas Drewing deutlich. Bei einer Zusage könnte es schnell Nachahmer geben. Und man wolle letztlich auch ortstypische Bepflanzungen, hieß es. Die Familie muss die Harlekinweiden wieder entfernen.