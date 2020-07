red

Altranft, Zollbrücke (MOZ) Wohin am Wochenende? Immerhin, ein paar Veranstaltungen gibt es wieder rund um Bad Freienwalde. So lädt etwa das Oderbruch-Museum Altranft lädt zu seinem ersten richtigen Programmtag 2020 ein, der sich mit dem Jahresthema "Menschen" beschäftigt.

Der Tag besteht aus mehreren Programmpunkten, neben der Ausstellung in der Galerie gibt es auch Besuche des Altranfter Spritzenhauses und des Berg-Schmidt-Hofs, ein Dokumentarfilm über die Künstlerin Erika Stürmer-Alex und den Landschaftstag. Der Programmtag startet um elf Uhr und dauert bis 17 Uhr.

Konzert ohne Applaus

Das Theater am Rand ist am Wochenende gleich zweimal Schauplatz von Veranstaltungen. Am Sonnabend spielt Tobias Morgenstern ab 20.30 Uhr ein meditatives Improvisationskonzert. Dabei steht den Besuchern das gesamte Theatergelände zur Verfügung, um den Klavierklängen Morgensterns zu folgen. Es sei ein neues Format für eine neue Zeit, heißt es auf der Website des Theaters. Der Künstler bittet die Besucher darum, das Konzert ohne Applaus ausklingen zu lassen und die Klänge einfach mit sich in die Nacht zu tragen.

Am Sonntag liest Sten Nadolny ab 11 Uhr im Theater am Rand. Unter dem Motto "Bei Durchsicht meiner Bücher stell’ ich fest" wird der Autor des Werks "Die Entdeckung der Langsamkeit" Altes und Neues zum Nachdenken und Schmunzeln lesen.