Uwe Spranger

Klosterdorf (MOZ) Nicht nur in Strausberg machen sich Bürger Sorgen um ihren See, im benachbarten Klosterdorf fragten Anwohner bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung, ob Maßnahmen ergriffen werden, den Füllstand des Dorfteichs am Anger anzuheben.

Wie Bürgermeister Lothar Arndt erläuterte, solle bei Bedarf mit Unterstützung der Feuerwehr über eine Leitung vom Sportplatz der SG Klosterdorf Wasser aufgefüllt werden. Zuletzt war dies vor etwa 14 Tagen passiert, so dass der Mangel derzeit nicht ins Auge sticht. Am Sportgelände gebe es einen Brunnen, in den "sehr viel Geld reingesteckt" worden sei. Schließlich habe man dort in eine Tiefe von rund 70 Metern gehen müssen, berichtete er.

Auch für die Fontäne im Dorfteich gibt es zwar einen Brunnen. Der sei "bestimmt 40 bis 50 Jahre" alt, diente früher mit zur Versorgung des Dorfes. Er sei lange nicht so tief und gebe deutlich weniger Wasser her, erläuterte Arndt. Der Bürgermeister sprach von maximal einem Kubikmeter pro Tag. Deshalb konnte die Fontäne zuletzt nur noch sporadisch in Betrieb gehen und nicht wie früher regelmäßig morgens und abends.