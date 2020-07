Christian Heinig

Berlin-Buch (MOZ) Eigentlich hatte Sebastian Neumann gehofft, dass es zügig geht. Dass seiner 89-jährigen Großmutter, die starke Schmerzen in der Schulter hatte, zeitnah geholfen wird. Doch als er mit ihr am vergangenen Sonnabend notgedrungen das Helios Klinikum in Buch aufsuchte, musste sie warten. Und das ziemlich lange. "Mehr als fünf Stunden waren es am Ende", klagt Neumann. Und richtig geholfen hätte man ihnen auch nicht.

Gleich zu Beginn des Gesprächs stellt der 43-Jährige klar, er wolle nicht alles anprangern. Seinem Vater, der im vergangenen Jahr in der Lungenklinik des Helios auf Station lag, hätte man hervorragend behandelt. "Aber diese lange Wartezeit in der Rettungsstelle – das kann man einer fast 90-Jährigen nicht antun."

Seine Großmutter wohnt im gleichen Haus wie er und seine Mutter, in der Ahrensfelder Chaussee, direkt an der Grenze zum Barnim. Dass sie sich verletzt hat, habe sie zunächst verschwiegen. "Sie hat uns erst am Samstagmittag erzählt, dass sie schon zwei Nächte vorher mit der Schulter gegen die Heizung gestürzt ist", so Neumann. Nun habe sie eine Tablette gewollt – gegen die Schmerzen. Die Tablette habe jedoch kaum geholfen. Was tun? Neumann entschied, ins Krankenhaus zu fahren. Und da das Helios am besten erreichbar ist, sei es dorthin gegangen.

Als sie kurz nach 18 Uhr eintrafen, war Neumann zunächst überrascht. Auf dem Parkplatz habe große Leere geherrscht. Das gleiche im Wartebereich. Er erinnert sich nur an Polizisten, die mit einem Mann beschäftigt waren, der sich offenbar einer Untersuchung widersetzte.

Dann begann das Warten – und nichts passierte. Nach vier Stunden habe seine Großmutter gefragt, "ob wir nicht gehen wollen". Es sei ernüchternd gewesen. Kein Gespräch mit einem Arzt, kein Röntgen, nichts. Nur eine Liege habe man ihr auf Bitten gebracht, da sie nicht mehr sitzen konnte. Nach fast fünf Stunden, gegen 23 Uhr, habe seine Großmutter dann nicht mehr gekonnt. Sie sei selbst zur Anmeldung gelaufen und habe darum gebeten, von der Warteliste genommen zu werden.

Im Anschluss sei plötzlich doch ein Arzt im Flur auf sie zugekommen, habe kurz das Hämatom an der Schulter begutachtet und empfohlen, weiterhin Schmerzmittel zu nehmen und am folgenden Montag einen Hausarzt aufzusuchen. Zudem soll er gesagt haben, man habe einen sehr schlechten Tag in der Rettungsstelle erwischt.

Neumann berichtet, seine Großmutter sei dann in der Tat am Montag beim Hausarzt gewesen, der sie direkt zum Röntgen geschickt habe. Das Resultat: Schlüsselbeinbruch.

Die Klinik verweist auf Nachfrage darauf, dass es an dem betreffenden Sonnabend (27. Juni) "am Abend zu einem sehr hohen Patientenaufkommen mit zahlreichen Schwerverletzten" im Notfallzentrum gekommen sei. Zudem habe es zu diesem Zeitpunkt einen Patienten in polizeilicher Begleitung gegeben, der unserem Personal gegenüber handgreiflich wurde und uns besondere Aufmerksamkeit abverlangte.

Nicht alles "der Reihe nach"

Mit Blick auf Neumanns Großmutter heißt es, die Patientin und deren Begleitung hätten sich auf eigenen Wunsch entschieden, das Klinikum zu verlassen. "Wir bedauern sehr, dass es an diesem Abend zu längeren Wartezeiten gekommen ist." Dennoch bitte man um Verständnis, dass in einer Rettungsstelle die Versorgung lebensbedrohlicher Erkrankungen vorrangig sei. Man bietet der betroffenen Patientin aber ein Gespräch an, um den Verlauf vollumfänglich aufzuklären.

Darüber hinaus teilt die Klinik mit, dass das Notfallzentrum nach dem Manchester-Triage-System arbeite. Bei diesem Verfahren schätzen geschulte Mitarbeiter in einer Ersteinschätzung die Behandlungsdringlichkeit von Patienten ein und gliedern diese in fünf Schweregrad-Stufen auf. Hiernach richten sich dann die Wartezeit bis zum ärztlichen Erstkontakt und der weitere Behandlungsweg. Das sei der Grund, weshalb es zu Wartezeiten kommen könne und warum nicht alles "der Reihe nach" gehe.

Zur Frage, wie viele Ärzte in der Rettungsstelle pro Schicht eingeteilt sind, machte das Helios keine Angaben.