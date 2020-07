Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Mittwoch hatte es Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer bei einem Vor-Ort-Termin versprochen, am Tag später rückten schon die Bagger an: Der umstrittene Sandwall, der den Verbindungsweg zwischen dem Ahornweg und der Wilhelmstraße versperrt, ist etwas durchlässiger geworden.

Am Rande wurde ein kleiner Durchlass für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Anwohner fordern allerdings, dass der ganze Wall wegkommt. Der war im Auftrag der Stadt errichtet worden, weil es sich nicht um einen offiziell gewidmeten Weg handelt.