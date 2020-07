MOZ

Storkow (MOZ) Nach einer geschlossenen Veranstaltung am Freitagabend zum Auftakt ist die neue Bar del Centro auf dem Storkower Marktplatz am Sonnabend erstmals geöffnet. Tom Voss schenkt in einer selbst gebauten Hütte, die dort steht, wo sich einst das Rathaus befand, Cocktails und andere Getränke aus – zum Beispiel auch, wie auf dem Foto, katalanischen Eichellikör. Die Bar ist jeweils geöffnet von 15 Uhr bis 21.30 Uhr, an den Markttagen Montag und Freitag bereits ab 8 Uhr. Dann gibt es auch Kaffee und Rührei. Mittwochs und donnerstags ist Ruhetag. Platz nehmen können die Gäste an Tischen auf dem Marktplatz.

Ab dem nächsten Wochenende soll es auch Tapas, Sandwiches und Kuchen geben.