Eberswalde (MOZ) Existenzgründungen sind die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum. Neue Ideen, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle modernisieren regelmäßig die Wirtschaftsstruktur und schaffen neue Arbeitsplätze. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite kam während der Krise zum Vorschein. Selbstständige hatten und haben es schwer. Für sie griff kein Kurzarbeitergeld. Die staatlichen Hilfen waren oft, je nach Branche, schnell aufgebraucht. Vielen jungen Existenzgründern kam der Optimismus abhanden. Darüber haben wir mit Björn Baugatz gesprochen. Der 39-Jährige unterstützt als Standortleiter der Initiative Young Companies junge Existenzgründer bei der Vorbereitung auf die Selbstständigkeit.

Herr Baugatz, gibt es durch die Pandemie weniger Gründungen als vorher?

Die Gründerzahlen sind bereits in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, bedingt durch die gute Konjunktur. Es gibt viele freie Arbeitsplätze, daher auch weniger Gründungen. Aber klar, aktuell ist der Zulauf gering. Wir erwarten aber in der nächsten Zeit wieder steigende Teilnehmerzahlen.

Sind viele potenzielle Gründer vielleicht auch durch die Statistiken gehemmt? Bei Start-ups hält zum Beispiel nur jedes Neunte bis Zehnte länger durch.

Das glaube ich nicht. Es gibt auch einen gravierenden Unterschied zwischen Start-ups und normalen Existenzgründungen. Wir betreuen hauptsächlich Einzelgründungen. Das sind hier in der Region größtenteils Menschen, die etwas Eigenes machen wollen, die ihre Talente besser ein- und ihre Ideen umsetzen möchten. Wir betreuen einige Gründer, die vorher einen guten Verdienst hatten und trotzdem gekündigt haben. Viele wollen sich ihre Zeit selbst einteilen, das geht am besten, wenn man sein eigener Chef ist. Aber alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Die Probleme während der Corona-Krise zeigen eindeutig, auf was man vorbereitet sein sollte.

Ist Eberswalde ein guter Platz für Gründer?

Ja, definitiv. Die Anbindung ist super, in einer halben Stunde ist man in Berlin. Der ÖPNV funktioniert, wie auch das gesamte Infrastrukturnetz. Es gibt schnelles Internet, Kultur ist vorhanden – die Lebensqualität ist ziemlich hoch. Und die Stadt wächst auch in den kommenden Jahren weiter. Mittlerweile sind wir hier schon im erweiterten Speckgürtel. Das heißt aber auch, dass Flächen langsam knapp werden. Da muss natürlich etwas passieren.

In welchen Bereichen lohnt sich zurzeit eine Existenzgründung?

Ich glaube, es kommt weniger auf die Branche an. Die Idee ist wichtig. In unserem Portfolio sind Kreative, Handwerker oder auch Selbstständige in der Landwirtschaft. Wir haben hier vor Ort Ernährungsberater genauso begleitet wie Tagesmütter, Onlineshops oder einen Hausmeisterservice. Wichtig ist, sich einen Plan zu machen: Was will ich? Was kann ich? Wer ist meine Zielgruppe? Welche Ausgaben habe ich und was kann ich einnehmen? Da unterstützen wir die jungen Leute bei der Gründung. Denn gerade die Anfangszeit ist schwierig. Viele Dinge werden zum ersten Mal gemacht, da kann man leicht ins straucheln kommen. Vor der Gründung muss alles gut vorbereitet sein. Und auch nicht ganz unwichtig ist es, Ersparnisse oder eine gute Finanzierung zu haben. Denn die erste Zeit kann schwierig sein.

Sie können keine Empfehlungen geben, in welcher Branche vielleicht die eine oder andere Dienstleistung fehlt?

Nein, die Ideen müssen von den Leuten kommen. Wir haben viele Ideen hier vor Ort schon umgesetzt, aber es ist auch immer noch viel möglich.

Wäre jetzt, nach der Krise, eine gute Zeit zum Gründen?

Wenn Sie eine gute Marktlücke entdecken und diese entsprechend füllen können, dann ja. Wir können keine Empfehlung geben oder mit Teilnehmern Ideen ausarbeiten, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können nur bei der Planung und der ganzen Vorbereitung vor der Gründung helfen. Aber so viel kann ich sagen: Online-Gründungen sollten derzeit weniger Probleme bereiten als manch andere Dinge.

Sie kümmern sich um Menschen bis einschließlich 30 Jahre. Ist dieses junge Alter die beste Zeit, um sich selbstständig zu machen?

Ob es die beste Zeit ist, kann ich nicht sagen. Wenn man eine gute Idee hat und es auch einen Markt für das Produkt oder die Dienstleistung gibt, kann man in jedem Alter gründen. Aber viele Gründer tun dies in diesem jungen Lebensabschnitt, da sie noch keine Familie oder andere Verpflichtungen haben. Risiken, auch finanzieller Art, können besser abgefedert werden. Und falls etwas nicht klappt, ist man immer noch begehrt auf dem Arbeitsmarkt.

Wir haben in der Krise gesehen, dass vor allem Selbstständige um ihre Zukunft bangen mussten. Es wird von der Politik aber immer propagiert, dass wir Existenzgründer brauchen. Muss da mehr von Seiten der Politik kommen, um Selbstständige zu schützen?

Auf jeden Fall. Die meisten Arbeitsplätze beruhen ja auf einer Firmengründung. Ohne den Mut von Gründern läge die Wirtschaft brach. Die Krise hat uns ja alle unvorbereitet getroffen und natürlich brauchen alle Unterstützung. Die Politik war ja auch alles andere als untätig und sie kann natürlich auch nichts für die Krise. Aber die Situation hat gezeigt, wo wir im System noch nachbessern müssen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Und gerade für Solo-Selbstständige muss noch ein effektives Auffangnetz geschaffen werden. Die Hilfen kamen und waren auch eine gute Idee. Aber ob sie reichen, wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe, es gibt keine zweite Welle und wir können relativ schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Ansonsten werden einige Selbstständige die Situation finanziell nicht überstehen.

Die nächste Informationsveranstaltung zu diesem Thema in Eberswalde findet am 25. August, 17 Uhr, im Büro von Young Companies in der Heegermühler Str. 64 in Eberswalde statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.