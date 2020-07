MOZ

Bernau (MOZ) Aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen waren in den vergangenen Wochen nur eingeschränkte Führungen im Bauhaus Denkmal Bundesschule in Waldfrieden möglich. In Spaziergängen auf dem Gelände des Unesco-Welterbes konnten Besucher lediglich von außen Einblicke in das Gebäude erhalten.

Dank der Genehmigung durch die Handwerkskammer Berlin dürfen Bauhaus-Führungen nun auch wieder im Meyer-Wittwer-Bau stattfinden. Donnerstags und sonntags, jeweils um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, können Besucher nach Voranmeldung unter www.bauhaus-denkmal-bernau.de/fuehrung dabei sein.

Gruppenführungen können per E-Mail an fuehrungen@bauhaus-denkmalbernau.de angemeldet werden. Treffpunkt sind weiterhin die zwei Fahnenmasten am Hannes-Meyer-Campus direkt gegenüber dem Haupteingang zum Meyer-Wittwer-Bau.

Auch die Ausstellung "Schule im Walde" – 1928 bis heute" am Hannes-Meyer-Campus 9 öffnet wieder donnerstags und sonntags ab 10 Uhr ihre Türen für Besucher.

Auf dem Baugelände des nun entstehenden UNESCO-Besucherzentrums sind bereits erste Arbeiten erfolgt: Bauzäune und Containeranlage wurden aufgestellt und erste Erdarbeiten vorgenommen. Bis Juli 2021 wird hier ein gläserner Pavillonbau entstehen, der zukünftig internationale Besucher und Ortsansässige begrüßen und über die UNESCO-Welterbestätte Bauhaus Bernau informieren wird.