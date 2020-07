Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ja, die Beschränkungen im Shutdown haben das Streitpotenzial unter den Frankfurtern erhöht, bestätigt Steffen Bennewitz. Der 64-jährige gelernte Koch und einstige Küchenchef ist der dienstälteste Schiedsmann in Frankfurt (Oder). Als ihn die Stadtverordneten 1998 erstmals in das Ehrenamt bestellten, habe er noch lange Haare und Lederklamotten getragen, wundert sich Bennewitz noch immer ein wenig darüber, "dass die mich genommen haben". Seit drei Jahren ist er im Ruhestand – und immer noch Frankfurts Friedensrichter Nr. 1. Im vorigen Jahr ist Steffen Bennewitz für weitere fünf Jahre gewählt worden.

"1998 gab es noch sechs Schiedsstellen in der Stadt. Mit dem Einwohner-Rückgang sind es weniger geworden", erinnert sich der Chef der Schiedsstelle I. Sein Zuständigkeitsbereich sind die Stadtteile mit den Postleitzahlen 15230 und 15236, also das Zentrum und Frankfurt-Süd, bis nach Markendorf-Siedlung und Markendorf. Schiedsmann Peter Sax leitet die für die PLZ 15232 und 15234 zuständige Schiedsstelle II .

Shutdown brachte mehr Streit

Steffen Bennewitz musste sein Dienstzimmer im Rathaus, als dort die Bauhandwerker die Regie übernahmen, gegen ein winziges, schmuckloses Büro im 4. Stock der Lennépassagen eintauschen. "Wohlfühlen ist anders", sagt der Schiedsmann. Wenn mehr als vier Teilnehmer an einem Schlichtungsverfahren zu ihm kommen, wird es (zu) eng.

Die Folgen des Corona-Shutdown hat der Schiedsmann gespürt: "Es gab plötzlich mehr telefonische Anfragen", erinnert sich Bennewitz. In den meisten Fällen fühlten sich Nachbarn durch Lärm belästigt. Aber es gab auch Beleidigungen, Bedrohungen und andere Streitigkeiten.

Etwa zwei Drittel seiner Fälle betreffen Nachbarn, schätzt Bennewitz. Doch Körperverletzung, Betrug, Sachbeschädigung oder Verleumdung betreffen auch völlig Unbekannte. Zuständig ist dann die Schiedsstelle, in deren Beritt der sogenannte Antragsgegner wohnt.

"Ich bringe die Ladungen zur Schlichtungsverhandlung meist persönlich hin. Dann lerne ich den Antragsgegner und gegebenenfalls die betroffene Örtlichkeit schon mal kennen", sagt Steffen Bennewitz, der nicht nur Schiedsmann ist: Der ausgebildete Mediator engagiert sich seit etwa zehn Jahren für den Täter-Opfer-Ausgleich in Straffällen, ist Schöffe am Landgericht und Vorsitzender der Schlichtungskommission des Garten-Stadtverbandes.

Nachdem sein Enkel in der Lennéschule Opfer eines tätlichen Angriffs eines syrischen Mitschülers geworden war und Opa sich erfolgreich in die Aufarbeitung des Geschehenen eingeschaltet hatte, bat ihn die Schulleiterin um weiteres Engagement. Seit einem Jahr ist der (Un-)Ruheständler ehrenamtlicher Mediator an der Schule.

Auf die Frage nach dem Motiv für so viel Engagement für seine Mitbürger sagt der gebürtige Sachse, der seit 1986 Frankfurter ist: "Etwas für den sozialen Frieden in meiner Stadt zu tun, macht mir echt Spaß."

Und so fährt Steffen Bennewitz, wie eben erst, zu Vor-Ort-Terminen, bei denen es um Streit übers liebe Grün an Grundstücksgrenzen geht. In einem Fall "steht" der Vergleich schon: Der Nachbar beschneidet die über den Zaun hängenden Bäume. Das spart letztlich beiden Seiten Geld. Anwälte und Gerichtskosten wären deutlich höher als die im Schnitt 40 bis 60 Euro für ein Schlichtungsverfahren in der Schiedsstelle.

Ratschlag: Miteinander reden

Und was rät der "Friedensrichter" ehrenhalber den Frankfurtern? "Nicht über-, sondern miteinander reden. Und: sich einfach mal in den Streitgegner hinein versetzen", sagt Steffen Bennewitz.

Die Schiedsstelle I befindet sich in der Dr. Hermann-Neumark-Str. 1, R4.25. Steffen Bennewitz: Tel. 0335 6800589 und Steffen.Bennewitz@web.de.