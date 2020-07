red

Niemegk Die Turmwindmühle in Niemegk steht am Sonntag, 5. Juli, ab 14.00 Uhr zur Besichtigung im Rahmen der Brauchtumspflege offen. Jeden ersten Sonntag wird ab sofort wieder geladen - die geltenden Abstandsregeln werden beachtet. Frisch gebackener Kuchen aus dem Holzbackofen wird angeboten. "Unser Mühlenfest musste leider in diesem Jahr ausfallen. Wir haben inzwischen das Lego-Bild, welches wir von der Firma 1000 Steine in Niemegk gesponsert bekommen haben, am Giebel unseres Veranstaltungsgebäudes angebracht. Wir bedanken uns nochmals herzlich, dass unser Verein das Bild bekommen konnte. Es zeigt die Turmwindmühle Anno 1906. Das Ziel des Fördervereins ist die Mühle auch einmal wieder mit Flügeln zu versehen", berichtet Sabine Wendt im Namen des Mühlenvereins Großkopfs Turmwindmühle Niemegk e.V.