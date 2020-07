dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg öffnen jetzt zahlreiche Behörden wieder für den Besucherverkehr. Die Zeit der Schließung in der Corona-Krise haben die Dienststellen zum Teil genutzt, um gewisse Schwerpunkte abzuarbeiten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

"In den 13 Finanzämtern des Landes wurde die Arbeit unvermindert fortgesetzt", teilte Thomas Vieweg, Sprecher des Potsdamer Finanzministeriums, mit. Auch wenn die Behörden zwischen Mitte März und Mitte Juni für den Publikumsverkehr geschlossen gewesen seien, habe man einen Telefonservice aufrecht erhalten.

"Einkommenssteuerbescheide konnten weiterhin bearbeitet werden, weil die Mehrheit der Brandenburger diese elektronisch einreicht", so der Sprecher. Neben den persönlichen Sprechzeiten vor Ort hätten die Finanzämter auch auf Betriebsprüfungen verzichten müssen. "Die Kollegen sind dann zu anderen Aufgaben hinzugezogen worden", sagt Vieweg. Mittlerweile würden all diese Dinge wieder anlaufen.

Auch in den Kommunen ging die Arbeit trotz Corona-Krise weiter. "Die Bereiche des Bürgerservice waren für den Besucherverkehr zu keinem Zeitpunkt komplett geschlossen", sagt etwa Potsdams Stadtsprecherin Juliane Güldner. Anliegen von Kunden hätten zwischen dem 18. März und 14. Mai aber nur eingeschränkt bearbeitet werden können. Viele Anfragen wie Melderegisterauskünfte oder Bewohnerparkausweise habe man schriftlich bearbeiten können. "Trotz der Einschränkungen konnten wir in der Zeit insgesamt 18 000 Dienstleistungen anbieten", sagt Juliane Güldner. 3500 Kunden seien an Schaltern bedient worden. In der KfZ-Zulassungsstelle habe es 7800 Zulassungen gegeben.

In Cottbus öffnen die Verwaltungsstandorte ab dem 6. Juli wieder. Bürgeranliegen wurden zuvor online oder telefonisch bearbeitet oder, nach vorheriger Terminabstimmung, auch in den Rathäusern in entsprechend ausgestatteten Beratungsräumen, wie Stadtsprecher Jan Gloßmann mitteilte. "Es hat sich allerdings gezeigt, dass viele Bürger durch ihr Zuhausesein Ordnung in manch persönliche Papiere gebracht haben und somit vermehrt Anliegen an die Verwaltung herangetragen worden sind", sagt der Sprecher.

In Jugendamt der Stadt Frankfurt (Oder) müssen im Bereich Unterhalt und Amtsvormundschaft die abgesagten Beurkundungen nun nachgeholt werden. "Da aktuell diese Termine in einem separaten Raum durchgeführt werden, braucht es für die Vor- und Nachbereitung von Beurkundungsterminen mehr Zeit", sagt Stadtsprecher Uwe Meier. Die Arbeitsweise mit den Bürgern habe sich durch Corona verändert. Die Anzahl der Telefonate, E-Mails und Briefe sei deutlich gestiegen.

Wachsenden Aufwand haben die Finanzämter im Zuge der Erleichterungen für Unternehmen und Selbstständige verzeichnet. "Es sind zahlreiche Anträge auf Stundung und Steuervorauszahlungsminderungen eingegangen", sagt Thomas Vieweg. Als positiv bezeichnet der Ministeriumssprecher die fortgeschrittene Digitalisierung in den Ämtern. "Das hat sich in der Krise bewährt", betont er.

Dennoch werden die Behörden in den kommenden Tagen und Wochen einiges aufzuarbeiten haben. "In der Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde hat nicht jeder Bürger ein Fahrzeug zulassen können", sagt Juliane Güldner. Diese Vorgänge seien aufgelaufen und würden nun sukzessive abgearbeitet. Um zusätzliche Terminkapazitäten zu schaffen, seien im Juni sowohl im Bürgerservicecenter als auch bei der KfZ-Zulassung die Servicezeiten erweitert worden, sagte die Stadtsprecherin.