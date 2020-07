Torsten Kirchhoff auf dem Schrauben-Schlepp-Damper "Luise", der 1910 vom Stapel der Gebrüder Wiemann Werft in Brandenburg an der Havel. Ihr 110. Geburtstag soll mit Ausfahrten in diesem Jahr wenigstens im kleinen Rahmen gefeiert werden. © Foto: Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg/Havel (BRAWO) Wenn Torsten Kirchhoff von "Luise", "Lina-Marie" oder "Aali" erzählt, leuchten die Augen. Die Begeisterung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Doch der Brandenburger erzählt dann nicht etwa von seinen Kindern, sondern von einem Schrauben-Schlepp-Damper, einem Fischtransport und einem Reusenboot.

Alle drei ankern im Historischen Hafen am Packhofufer und gehören als Vereinsschiffe zum "Historischen Hafen e.V.". Seit 2005 kümmern sich hier gut ein Dutzend Engagierter darum, Heimatpflege und -kunde zu fördern und in diesem Sinne an den ursprünglich ansässigen Industriezweig des Schiffbaus mit der "Gebrüder Wiemann Werft" in der Stadt zu erinnern. Darunter war seit der Gründung auch der Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Unger, der am 19. Februar dieses Jahres verstarb. "Die Lücke, die er im Verein hinterlässt ist groß. Wir tun aber unser bestes, dass es weitergeht", so Kirchhoff.

Er war jahrelang Schatzmeister des Vereins und hat nach dem Tod Ungers ein Stück weit die Zügel übernommen. Ob er in Ungers Fußstapfen tritt, lässt er aber noch offen. Neben seiner Anstellung im Marienbad verbringt Kirchhoff jedoch nahezu jede freie Minute am Historischen Hafen. Aufgaben fallen hier reichlich an. Ob die andauernden Arbeiten an der historischen Dampframme von 1903, Tauchgänge zur Kontrolle der Schiffe, deren Säuberung und Instandsetzung – zu tun gibt es für Mitglieder des Historischen Vereins immer etwas.

Torsten Kirchhoff hat darüber hinaus die Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Ein neuer Flyer stellt den Verein und sein Wirken vor und über das soziale Netzwerk "Facebook" informiert Kirchhoff regelmäßig über die Aktivitäten des Vereins. Und die nehmen so langsam aber sicher wieder Fahrt auf – im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit Ende Juni darf der Verein endlich wieder Schiffsfahrten ohne Maskenpflicht bei den Passagieren anbieten. "Das ist für uns ein großes Glück und wir freuen uns, unsere Schiffe bei einer Fahrt auf der schönen Havel wieder präsentieren und für Feiern zur Verfügung stellen zu können", so Kirchhoff. Dafür, dass es nun volle Kraft voraus gehen kann, haben er und die Vereinsmitglieder auch in den zurückliegenden Monaten, während des Lockdowns, einiges getan.

So wurden unter anderem zahlreiche Schönheitsarbeiten erledigt, bei denen unter anderem das Deck der "Lina Marie", die 1901 vom Stapel der Wiemann-Werft lief, einen frischen Anstrich bekam. Außerdem wurden die Motoren aller Schiffe getestet, und das Fahren auf den verschiedenen Schiffs-Typen geübt. "Das kann man sich ein bisschen wie in der Fahrschule vorstellen. Denn auch, wenn die Mitglieder einen Bootsführerschein haben: Wie bei einem Auto fährt sich eben auch jedes Schiff anders. Vor allem, wenn sie etwas betagter sind. Die Luise könnte man mit ihren 40 Tonnen etwa mit einem Lkw-Oldtimer vergleichen", meint Kirchhoff, der mit den Übungsfahrten in erster Linie bezwecken möchte, dass der Verein über möglichst viele Kapitäne verfügt, die Fahrten für den Verein übernehmen können. Auch auf den schlimmsten Fall sollen sie dabei vorbereitet sein: Mann über Bord. "Wir haben in den vergangenen Monaten realistische Manöver zur Seerettung geprobt, sodass jeder weiß, was zu tun wäre.