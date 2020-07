Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Die Unsicherheit ist bei den Ringern sehr groß, viele Mannschaften sind bei der Entscheidung wankelmütig, ob in der bevorstehenden Meisterschaftsrunde gerungen oder pausiert werden soll.

Während sich die 25 Bundesligisten bis zum 31. Juli entscheiden müssen, ob sie antreten, sagte die DRB-externe Deutsche Ringer-Liga aber auch der Landesverband Nordrhein-Westfalen das Kampfgeschehen bereits komplett ab. Zu viele Fragen über einen Start ausländischer Verstärkungen oder Einschränkungen im Zuschauerbereich, aber auch der Wegfall einiger Sponsoren ließen bei vielen Teams den Entschluss reifen, die Saison 2020/21 auszusetzen.

Einzig die Regionalliga Mitteldeutschland sowie die Oberliga Bayern planen als letzte verbliebene zweithöchste Kampfklassen weiter für die neue Saison. "Angesichts zahlreicher Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist es aus unserer Sicht einfach noch zu früh abzusagen, bis zum Saisonstart im Oktober könnten unter Umständen bis dahin auch alle Maßnahmen zurückgeschraubt werden", erklärt Danny Eichelbaum, Präsident des Ringer-Verbandes Brandenburg.

Alle Teams wollen dabei sein

"Nachdem alle acht Teams Bereitschaft bekundet haben, in der kommenden Saison zu ringen, gehen wir nun die Auflagen zu Hygieneregeln und Abstandsbestimmungen an, die in diesem Jahr Teil der Wettkampfordnung werden, von den Ländern jedoch unterschiedlich gehandhabt werden", sagt der Präsident des Landesverbandes Berlin Sascha Förster. Nur eines wollen die Mannschaften nicht: unter Ausschluss der Fans ringen.

So will auch die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt in den nächsten Tagen beginnen, die Ringer vorzustellen, die in der neuen Regionalliga-Saison um Punkte und eine möglichst gute Platzierung kämpfen sollen. Doch um den Aufstieg in die neu zu schaffende 2. Bundesliga wird es für die Regionalligisten (noch) nicht gehen, denn die Strukturänderung des Ligensystems wurde bei der Bundesliga-Tagung vergangene Woche (im Videochat) um ein Jahr verschoben.

"Den Mannschaften der Bundesliga und der Regionalliga wurde freigestellt, ob sie unter den derzeitigen Voraussetzungen antreten oder in dieser Meisterschaftsrunde pausieren", kann es auch aus Sicht von Stefan Nemack, dem Geschäftsführer des RSV Hansa 90 Frankfurt, in dieser Saison nicht regelkonform um Auf- und Abstieg gehen.