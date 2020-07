DPA

Spielberg (dpa) Rennfahrer Mick Schumacher hat beim Start in die neue Formel-2-Saison eine Enttäuschung erlebt.

Mit Siegchancen auf Platz zwei liegend rauschte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Samstag im österreichischen Spielberg ins Kiesbett und musste sich am Ende mit Rang elf begnügen. In seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie will sich der 21-Jährige eigentlich für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Durch seinen Patzer blieb der Ferrari-Junior punktlos.

Den Sieg sicherte sich der Brite Callum Ilott vom Team Uni-Virtuosi, mit dem sich Schumacher über mehrere Runden ein intensives Duell geliefert hatte. Zweiter wurde der Neuseeländer Marcus Armstrong vor Schumachers neuem Teamkollegen Robert Schwarzman aus Russland.

Prema-Pilot Schumacher war vom fünften Startplatz ins Rennen gegangen und verbesserte sich schon auf den ersten Kilometern auf Rang drei. Durch eine gute Boxenstrategie hatte er zur Mitte des Rennens kurzzeitig sogar seinen Rivalen Ilott hinter sich gelassen, ehe dieser wieder vorbeizog. Kurz nach einer Safety-Car-Phase verlor Schumacher dann die Kontrolle über sein Auto und fiel bis auf Platz 13 zurück. Mehr als zwei Ränge konnte er im Endspurt nicht mehr gutmachen.

