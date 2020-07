Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wir sind noch da – wie kann ein Theater diese Aussage trotz der weiter geltenden Einschränkungen am besten kommunizieren? Das Anstrahlen des Gebäudes in Rot vor knapp zwei Wochen bei der bundesweiten Aktion Night of Light war eine Möglichkeit, gedacht eher als Hilferuf. Am nächsten Wochenende, 11. und 12. Juli, machen die Gerstenberger Höfe in Frankfurt (Oder) nicht nur auf sich aufmerksam, sondern laden vor der Sommerpause noch einmal Besucher ein.

Das Theater des Lachens veranstaltet zusammen mit der Kulturmanufaktur Gerstenberg ein Open-Air-Wochenende mit zwei deutschen und einer polnischen Theaterinszenierung, Ausstellungen und Musik. Der Eintritt ist frei. "Es ist das Wochenende, an dem das Stadtfest wäre", erklärt Gundula Wolk vom Theater. "Deswegen sind die Leute vielleicht auch da und haben Lust, Kultur zu genießen." Die beiden Stücke vom Theater des Lachens am Samstag und Sonntag sind für Kinder ab vier Jahren geeignet und explizit auf Familien ausgerichtet, die Ausstellungen eher für Erwachsene. Eine Spendenbox steht bereit. "Wir freuen uns, wenn Kinder ihre Eltern und Großeltern unter den Arm nehmen und in die Gerstenberger Höfe kommen."

Der Abstand kann bei dieser Veranstaltung draußen eingehalten werden, für Stücke im Theater wäre das aktuell noch schwieriger. Theaterleiter Torsten Gesser rechnet vor, dass die Spieler an der Wand stehen müssten, um die geforderten sechs Meter zur ersten Reihe einzuhalten. Nur 15 bis 18 Menschen könnten zuschauen, nochmal die Hälfte weniger, wenn man die erste Reihe freilassen würde, um den Spielern etwas Platz auf der Bühne einzuräumen. Auf die Sommerpause hätte das Theater unter anderem aus diesem Grund nicht verzichten können. Und die Open-Air-Angebote sind begrenzt – 90 Prozent der Stücke sind für den Theaterraum ausgelegt.

Am 20. September geht es mit einem regulären Spielplan weiter. sollten die Abstands- und Hygieneregeln dann noch nicht weiter gelockert sein, wird trotzdem – mit ausgedünntem Publikum – weitergemacht, sagt Torsten Gesser. Bis zum Ende des Jahres wird es noch vier Premieren geben, darunter drei für Kinder. Im September beginnt das Stück "Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond" ab vier Jahren, die eigentlich schon am 15. März Premiere feiern sollte. Zwar ist das Stück in polnischer Sprache, aber fast ohne Worte und daher für alle verständlich.

Im Oktober geht es mit "Elli und ihr kleiner Dino" weiter, im November mit "Republik der Träume" und im Dezember hat "Schneewittchen", eine Koproduktion mit dem Kleist Forum, Premiere. Am meisten freuen sich Torsten Gesser und seine Kollegen schon jetzt auf die strahlenden Kinderaugen. "Das ist ja auch die Triebfeder unseres Schaffens: die unmittelbare Reaktion des Publikums, den Zuspruch zu erleben", sagt er. Das sporne auch die Spieler an und sei gerade bei Kinderinszenierungen wichtig.

Das ist auch der Grund, warum das Theater des Lachens in der Corona-Schließzeit keine Online-Angebote machte. "Wir glauben und arbeiten daran, dass jeder mal den Theaterraum, das Live-Erlebnis, kennenlernt", sagt Torsten Gesser. Das Gefühl, mittendrin zu sein, habe man am PC nicht. Außerdem hätte sein Haus nicht die technischen Möglichkeiten, Stücke im Internet zu übertragen. Auch beinhalten die Tantieme für epische oder dramatische Vorlagen nicht die Rechte, sie online zu präsentieren.

Alle sieben in Kurzarbeit

Die sieben Personen im Theaterteam mussten mit der Corona-Krise alle in Kurzarbeit gehen. Die im März frisch gedruckten Spielpläne liegen noch originalverpackt im Büro. Die Existenz des Hauses, so Torsten Gesser, stand aber "Gott sei Dank nicht auf dem Spiel". Stadt und Land hatten ihre Teilsubventionen nicht zurückgezogen. Kommende Woche, unterstreicht er, wolle man sagen: "Hallo, wir sind noch da, wir sind wieder da und wir werden da sein – im September mit der Spielzeiteröffnung."