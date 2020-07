Silvia Passow

Schönwalde-Glien "Und nun fassen wir mit der linken Hand ans rechte Ohrläppchen", gibt Brigitte Römer Anweisung. Römer und dreizehn Damen im Alter von 60 bis Mitte 90 stehen im Kreis vor ihren Stühlen. Die kleine Koordinationsübung zum Warmwerden löst allgemeines Gekicher aus. Und kaum ist das kleine Wunderwerk vollbracht, muss die Hand die Nasenspitze finden. Wieder wird gegluckst und gekichert. Hört sich nicht wie Seniorensport an, eher wie ein ausgelassenes Mädelstreffen. Und irgendwie ist es auch Beides.

Das sagt auch Brigitte Römer, die die wöchentlichen Sportgruppen leitet. Denn neben dem Fitnessprogramm verbinde auch das gemeinschaftliche Treffen. Der Austausch ist ebenso wichtig wie der Sport. Genau das hätten die sportlichen Senioren aus Schönwalde während der Corona-Zwangspause sehr vermisst, erzählt Römer.

Seit drei Jahren motiviert sie die Senioren der Gemeinde zum gemeinschaftlichen Sport. Dabei geht es in erster Linie um die Sturzprävention, also Stürze verhindern. Und wenn dann doch einmal die Erdanziehung siegt, wenigstens so fallen, dass möglichst wenig körperlicher Schaden entsteht. Römer ist ausgebildete Übungsleiterin für die Sturzprävention. Ihre Ausbildung haben der Landkreis, der Kreissportbund und die AOK bezahlt. Im Gegenzug hat Römer sich verpflichtet, die Sportstunden kostenfrei anzubieten. Was sie auch macht; mit vier Gruppen treibt sie regelmäßig Sport. Zwei sind in der Siedlung Schönwalde aktiv, eine im Ortsteil Perwenitz, eine weitere in Paaren. Rund fünfzig Senioren kommen zu Römers Sportgruppen. Fast alles Frauen, nur vier Männer sind regelmäßig dabei. Warum sich die Herren hier als Sportmuffel erweisen, kann Römer auch nicht sagen.

Die Gruppe in Paaren reist bereits sportlich an. Viele Fahrräder versammeln sich auf dem Hof beim "Kegler". Ein lautes Hallo, es wird begrüßt und erzählt und man kann sehen, wie es den Frauen schwerfällt, auf die Umarmungen zu verzichten. Nachgefragt, ob ihnen der gemeinsame Sport in den letzten Wochen fehlte, bestätigen alle, oh ja, und sie sind froh, dass es nun wieder losgeht.

Allerdings im Freien. Sonst stellt die Gemeinde die Räume zur Verfügung, vorerst heißt es mit Frischluftgymnastik zu leben. Hier erweisen sich die Damen als hartnäckig, während ihrer Übungsstunde setzt leichter Nieselregen ein. Und hört wieder auf, wird kommentiert, aber sonst nicht weiter beachtet. Denn nach einer halben Stunde ist allen warm, Jacken werden abgelegt, die Stimmung ist fröhlich, auch wenn sich die Frauen nun ordentlich konzentrieren müssen. Drei Bereiche hat das Training: Koordination, Balance und Kraft. Wer wie Maria aus Paaren nicht so sicher auf den Beinen ist, übt im Sitzen. Maria ist vor nicht allzu langer Zeit gestürzt, das Training, sagt sie, gebe ihr Sicherheit.

Während die Damen auf ihren Stühlen im Kreis sitzen und sorgsam die mitgebrachten Hanteln vor der Brust bewegen, schwirren die Schwalben über ihre Köpfe hinweg. "Und nun kommt der Bizeps ran", ermuntert Römer und zeigt, worauf es bei der folgenden Übung ankommt. Eifrig bewegen die Frauen die Hanteln, so wie es Römer gezeigt hat. Zum Abschluss gibt es die Venenpumpe und es wird nochmal ordentlich gedehnt. Römer gibt Tipps, wie Socken nach Möglichkeit im Stehen anziehen.

Schade, schon wieder vorbei, sagt Inge aus Paaren. Und sie befürchtet für den folgenden Tag einen ordentlichen Muskelkater. Edelgard aus Kienberg sagt: "Ich brauche die Bewegung." Wie wichtig es ist, Stürze zu verhindern, davon weiß die Seniorin ein Lied zu singen. Denn sie hat schon einige schwere Stürze überstanden und zählt auf, was sie sich dabei alles gebrochen hat: "Schulter, Knie, Ellenbogen, Handgelenk." Gleichgewichtsstörungen führten zu den Stürzen, deren Folgen, die Behandlung, kann langwierig sein. "Für die Schulter habe ich ein Jahr gebraucht", sagt sie. Renate aus Paaren möchte beim Sport etwas loswerden, Pfunde nämlich. Damit dürfte sie, dank Corona, nicht die Einzige sein.

Lust mitzumachen? Die Teilnahme ist kostenlos. Trainiert wird einmal wöchentlich. Kontakt zu Brigitte Römer gibt es telefonisch unter 0176/81312771.