Gabriele Rataj

Petershagen-Eggersdorf (Freie Autorin) Wenn im August in Brandenburg der Schulbetrieb wieder anläuft, wird auch ein kleiner Junge aus dem Doppeldorf erstmals den Weg zur Grundschule antreten. Er kann es kaum erwarten, die schicke Hose und das tolle Hemd anziehen zu dürfen, den Ranzen aufzusetzen und loszumarschieren.

Für diese Selbstverständlichkeiten hat der örtliche Verein für Kinderhilfe gesorgt. Nach Beschluss von Mitgliedern und Vorstand war Vereinsvorsitzende Irmgard Schuchardt dieser Tage mit dem Jungen und seiner Mutter in Strausberg auf Einkaufs­tour. Die blaue Schultasche mit dem Fußball-spielenden Fuß hatte es dem Sechsjährigen besonders angetan. Später durfte er neue Hose und Hemd anprobieren. Die Sportschuhe hätte er am liebsten gleich anbehalten, doch die sind für den Unterricht in der Halle gedacht. "Als wir dann noch ein Eis essen waren, war der Tag für ihn perfekt", berichtet die Vereinsvorsitzende.

Corona dämpft Einnahmen

Diese Aktion ist nur eine von vielen, die Mitglieder des Kinderhilfevereins und Unterstützer – von der Öffentlichkeit manchmal unbemerkt – ihrem Vereinsziel gemäß initiieren, organisieren und in die Tat umsetzen. Seien es Mund-Nasen-Schutzmasken für den Verein "Leben mit Handicap – Anima" oder das stete Bemühen um Spenden, wenngleich das Ferienlager für Schüler aus dem von der Tschernobylkatastrophe betroffenen Partnerort Serebrjanka diesmal coronabedingt entfallen musste. Kuchenverkauf und andere Versorgungsaktivitäten zu Höhepunkten oder das jährliche Benefizkonzert der Zollkapelle als Geldeinnahmequelle fielen dem Virus ebenso zum Opfer.

Ein Trostpflaster hatte zur Mitgliederversammlung in dieser Woche Schatzmeisterin Christel Lingk parat: "Ich kann berichten, dass erfreulicherweise auch Spenden eingegangen sind". Den Unterstützern gelte Dank. Auch ein Dankesschreiben über die 1000-Euro-Spende des Kinderhilfevereins 2019 für das Ferienlager für "Kinder von Tschernobyl" in Hirschluch trägt dazu bei, den Kopf nicht hängen zu lassen.

Untätig ist der Verein ohnehin nicht. Vereinsmitglied Rita Gugisch beispielsweise ist ein Ass an der Nähmaschine, die der Verein kürzlich eigens für ihre flinken Hände sponserte. Im Juni hat sie 147 kleine Mützchen für Kinder in der Krebsstation des Klinikums Berlin-Buch aus weichem Material und anderen Stoffresten fertig gestellt. Für die kleinen Patienten zauberten Rita Gugischs Finger auch schon sogenannte Katheter-Täschchen. Der Kinderhilfeverein unterstützt dazu teilweise den Stoffkauf. "Und jetzt bin ich gerade dabei, für die Kinder Pluderhosen, die nicht zwicken, zu nähen", gibt die rührige Frau Auskunft über ihr Engagement für die Initiative "HerzensZauber & ZauberHerzen".

In unterstützender Funktion ist der Kinderhilfeverein auch für das örtliche Lokale Bündnis für Familien da, das unter seinem Dach agiert. Durch das Team der Sozialarbeiter und FSJler der Familienberatung Petershagen-Eggersdorf läuft gerade die dritte Mit-mach-Runde "A, B, C und 1, 2, 3 … sei mit dabei". Bunte Kinder-Zeichnungen zum Schulanfang – wettersicher eingetütet und an verschiedenen Stellen aufgehängt – werden zum Schulbeginn im Doppeldorf grüßen.