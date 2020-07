Gespannt und neugierig: Stolz bringen die Steppkes am Freitagmorgen ihre ersten selbst gepackten Umzugskartons in die neue Kita. In 14 Tagen ziehen sie endgültig in die Einrichtung am Schönfelder Weg ein. © Foto: Pressestelle Stadt Bernau/Cornelia Fülling

Cornelia Fülling

Bernau (Freie Autorin) Es war Sympathie auf den ersten Blick: Als Kinder der Kita Pankewichtel am Freitagvormittag selbstgepackte kleine Umzugskartons in ihre neue Kita brachten, waren sie sofort begeistert. Es dauerte nicht lange und sie hatten den liebevoll geschmückten Spielplatz mit Sandbaustelle, Schaukeln, Klettertürmen und Kletterwand in Beschlag genommen. In zwei Wochen ziehen die Pankewichtel aus dem Container an der Oranienburger Straße in die neu gebaute Kita am Schönfelder Weg. Zwischenzeitlich haben sie erst einmal Sommerferien.

"Wir freuen uns, dass diese idyllisch gelegene Kita in der vorgesehenen Bauzeit und mit den vorgesehenen Kosten fertig geworden ist", sagte Bürgermeister André Stahl (Linke). Er hofft, dass die Kinder in der Einrichtung glücklich sein werden. Auch Landrat Daniel Kurth nahm sich Zeit für einen Besuch in der Kita. Er wünschte den Mädchen und Jungen viel Freude in dem neuen Gebäude und gratulierte der Stadt zur Entwicklung. Eine Torte bekamen die Steppkes von Sandra und Markus Kurth von der Bäckerei Märkisch Edel, die am Freitag im Erdgeschoss des Kita-Gebäudes eine neue Filiale eröffnete.

Für Kita-Leiterin Delia Pruß ist die vom Büro Ganter Architekten geplante neue Kita "ein Traum". Dort gibt es elf in freundlichen Farben gestrichene Gruppenräume, eine Kindercafeteria, einen Sprach-, einen Werk- und einen Bewegungsraum. Die Gruppenzimmer sind mit Kletterbereichen und großen Tafelwänden ausgestattet. Von den "Sitzfenstern" aus können die Kleinen jederzeit in den Kita-Garten blicken. Dort sind zwei Spielplätze angelegt: einer für die Krippen- und einer für die Kindergartenkinder. Delia Pruß freut sich, dass die alten Apfelbäume stehen bleiben durften und schon neue Früchte tragen. Von den Vereinen Bernau Südstadt und Pankepark erhielten die Pankewichtel heute je einen Gutschein zum gemeinsamen Pflanzen eines Baumes im neu entstehenden Pankepark.

Wenn die 49 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren vom Container in das moderne Haus ziehen, singen sie bestimmt vor lauter Freude wieder ihr Lied "Wir sind die Pankewichtel". Betreut werden die Mädchen und Jungen von elf Erzieherinnen. Die Kita bietet Platz für 150 Kinder.

Etwa 5,2 Millionen Euro investierte die Stadt in den Neubau auf einer Fläche von zirka 4600 Quadratmetern. Darin enthalten sind die Kosten für den Abriss des alten Gebäudes auf dem einst militärisch genutzten Gelände. 2,3 Millionen Euro flossen aus dem Stadtumbauprogramm des Landes in dieses Projekt.

Das nächste Kita-Neubauprojekt in Bernau steht bereits in den Startlöchern. In der Fliederstraße wird die Kindertagesstätte "Sternekieker" mit Sternwarte errichtet – eine Investition der Stadt in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Baubeginn soll noch in diesem Herbst sein.

Weitere Kita-Sanierungen

Noch in diesem Monat hingegen wird der Umbau von Haus 3 der Grundschule Schönow für rund 120 000 Euro fertig. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres werden in den Räumen Vorschul- und Hortkinder untergebracht.

Weitere kleine Sanierungen im Wert von rund 150 000 Euro sind noch in diesem Jahr in der Kita Melodie vorgesehen. Im Frühjahr 2021 beginnt dann die Sanierung der Kita Regenbogen mit einer geplanten Investitionssumme von 700 000 Euro. Und nicht zuletzt nimmt die Stadt die Erweiterung des Schulstandortes an der Hasenheide in Angriff. Die Fertigstellung des dringend notwendigen Ergänzungsbaus für die Grundschule – Kosten: rund fünf Millionen Euro – ist zum Schuljahr 2022/23 geplant.