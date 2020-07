Dank an die Lehrer: Dariyan Hohensee, im Hintergrund Leon Friedrich und Vivian Berlin, würdigte die Betreuung in den drei Jahren. © Foto: Max Saeling/Louis Loth

Strausberg (Freier Autor) Das Abschiednehmen in dieser Form ist auch für Gudrun Thiessenhusen ein Ereignis, das alljährlich um diese Zeit ansteht, wenn die Schulleiterin des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland in Strausberg den Abiturientinnen und Abiturienten feierlich ihre Reifezeugnisse überreicht.

Dennoch war auch am OSZ in diesem Jahr einiges anders als sonst. Statt eines Abiballs für alle gab es vier Mini-Feiern nach den Tutorienkursen getrennt. Nacheinander, im Wechsel von anderthalb Stunden. Dazu mit Abstand, in der Schulturnhalle, die trotz der liebevollen Blumendeko eben ein von der Atmosphäre weniger geeigneter Ort für einen der feierlichsten Momente im Leben junger Menschen bleibt. Nicht weniger herzliche und tiefsinnige Worte als sonst, aber kein langer Händedruck, vielleicht gar eine Umarmung hier und da. Sondern Lob, Ermunterung und passende Ratschläge für den weiteren Lebensweg mit der gebotenen Distanz – alles infolge Corona.

Jahrgangsbeste mit 1,4

Mit 126 Schülern ist dieser Abi-Jahrgang, der unfreiwillig zum Corona-Jahrgang wurde, vor drei Jahren in der 11. Klasse gestartet. 81 davon haben sich im Mai den Abschlussprüfungen gestellt, mit 78 fast alle sie auch erfolgreich gemeistert. Die gewisse Abschmelzung in der Stärke der Tutorien über diesen Zeitraum ist nicht ungewöhnlich. Zudem liegt der Notendurchschnitt 2020 mit 2,5 im langjährigen Mittel mit geringer Schwankungsbreite. Jahrgangsbeste war Carolin Reibold mit einem Schnitt von 1,4.

Gewissermaßen mit einem blauen Auge sind die Abiturienten durch die Widrigkeiten der Corona-Wochen gekommen, bestätigt auch die Schulleiterin des OSZ. Die Unterrichtszeit war für sie nahezu vorbei, als der Lockdown begann, die Prüfungsvorbereitung nimmt jeder dann ohnehin weitgehend eigenständig zu Hause vor. "Insofern haben die Einschränkungen die Absolventen im Kern weniger stark getroffen als die Jüngeren", formuliert es Gudrun Thiessenhusen. Und auch generell habe das OSZ, das erst ab Klassenstufe 11 beginnt, vielleicht etwas weniger gravierende Probleme als andere Schulen. Sich Lerninhalte eigenständig zu erarbeiten, haben die Älteren schließlich schon etwas besser geübt.

Diese Feststellung soll den Umstand, dass es dennoch allerlei Ausfälle und Defizite gab, nicht klein reden. "Es bleibt gerade auch für das neue Schuljahr die Herausforderung, dass wir als Schule Schüler wie Lehrer mit noch mehr Medienkompetenz ausstatten", habe sich als Aufgabe für die Monate nach den nun laufenden Ferien herauskristallisiert. Das OSZ müsse da nicht beim Nullpunkt beginnen, eine solide Basis, die bereits vorhanden war, habe sich in der Krise bewährt, so die Zwischenbilanz. Gleichwohl sei die nur dreitägige Vorbereitung auf die Notmaßnahmen nicht ausreichend gewesen, gebe es eine Vielzahl echter Prob­leme und sei das Homeschooling generell äußerst unterschiedlich gelaufen.

Ein großes Lob äußert Gudrun Thiessenhusen an den Großteil des Kollegiums. "Viele haben in dieser Zeit weit mehr gearbeitet als bei normalem Unterricht, waren extrem fleißig und haben zum Teil extra Videos gedreht. Vor denen ziehe ich wirklich den Hut." Allen 25 Schülern eines Kurses wenigstens einmal wöchentlich eine individuelle Rückmeldung zukommen zu lassen, das sei ein hoher Aufwand, dem sich viele vorbildlich gestellt hätten. Defizite gibt es dennoch – eine genaue Bestandsaufnahme wird die Auswertung der an Schüler und Lehrer verschickten Fragebögen ergeben, deren Rücklauf gerade erfolgt. Den landesweiten Vorgaben des Ministeriums gemäß soll damit für die schulinternen Planungen des neuen Schuljahres ergründet werden, welche jetzt nicht mehr geschafften Inhalte 2020/21 ergänzend nachgeholt werden können. Und in der Summe für die Politik in Potsdam als etwaige Botschaft, ob das Abitur nächstes Jahr mit Minimierung von Themenfeldern oder einer Vergrößerung der Zahl von Wahlpflichtaufgaben angepasst werden müsste.

Die Schwierigkeiten, erklärt Gudrun Thiessenhusen, fingen schon im technischen Bereich an. Bestes Beispiel eine überschaubare Videokonferenz vor einigen Tagen: Die Einwahl von Strausberg oder Neuenhagen war prob­lemlos. In Seelow, wo sie sich an dem Tag gerade aufhielt, "musste ich bereits mit meinem Tablet auf die Straße gehen". Und eine Kollegin, die in einem Oderbruchdorf kurz vor Frankfurt wohnt, konnte mangels ausreichend starker Verbindung erst gar nicht teilnehmen. Ähnlich sieht es bei den Schülern aus, die im Fall des OSZ nahezu über die gesamte Fläche des Landkreises verstreut wohnen. Sie wisse konkret von einem Mädchen in einem der Loose-Dörfer bei Seelow, das dort gar keinen Empfang habe, höchstens zu einer Freundin fahren könne, um ins Internet zu kommen: "Diese Schüler sind dann wirklich benachteiligt."

Medienkompetenz im Fokus

Zudem ist das OSZ als größte Bildungseinrichtung im Kreis bekanntermaßen gemeinsames Dach für mehrere Schulformen, von denen das Berufliche Gymnasium nur eine ist. Die angehenden Abiturienten hätten da im Vergleich immer noch die höchste Medienkompetenz vorzuweisen, reichlich Nachholbedarf gebe es gerade bei etlichen Berufsschülern. Bei den jungen Flüchtlingen geselle sich noch das Sprachproblem dazu. Und die persönliche technische Ausstattung ist nicht nur bei ihnen, sondern auch einigen Jugendlichen aus weniger betuchten Familien mangelhaft. Zwei Schüler, die sich offen mit einem solchen Bedarf meldeten, habe man in Absprache mit dem Kreis mittels Leihgeräten helfen können.

Lobende Worte findet Gudrun Thiessenhusen darüber hinaus für jene Ausbildungsbetriebe ihrer Berufsschüler, die den jungen Leuten Technik und extra Zeit zur Verfügung stellten. Sie weiß aber ebenso von Negativbeispielen, wo die Azubis, die ja nicht in Kurzarbeit geschickt werden konnten, fast die Einzigen im Betrieb waren, die noch arbeiteten – und durch die Mehrbelastung kaum Zeit für die Berufsschule hatten.

Erfolgreich fertig wurden auch 53 junge Erzieher und 49 in der Berufsfachschule Sozialwesen.