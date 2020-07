Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts trug die heutige Wiesenburger Straße den Namen Große Wiesenburger Straße. Nachdem die parallel verlaufende Kleine Wiesenburger Straße in Magdeburger Straße umbenannt worden war, wurde der Namenszusatz überflüssig und entfiel.

Beidseits der Großen Wiesenburger Straße waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts Zigarrenfabrikanten, Kürschnermeister, Schlächter, Kaufleute, Schuh- und Sattlermeister sowie viele andere Handwerker ansässig. Die in Richtung zur Wiesenburger Brücke befahrbare Straße war damals eine viel benutzte Passage. Sie führte zum Kaiserlichen Postamt, zum Kreishaus und in die Gliener, Hagelberger und Lübnitzer Straße, in denen damals viele einstöckige Häuser erbaut worden waren.

Das auf der historischen Ansicht noch schlichte Rathaus erhielt 1912 seinen Barockgiebel. Die Entwürfe gestalteten der Bildhauer Klose und der Architekt Schmidt. Maurermeister Sacharowitz führte den Bau aus. Die drei Männer waren, so pflegte man in jener Zeit zu sagen: "Belziger Kinder". 60 Jahre danach fiel das Rathaus in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1972 einem Feuer zum Opfer. Was die Flammen nicht zerstörten, war durch die Löscharbeiten so arg in Mitleidenschaft gezogen worden, dass ein Wiederaufbau unmöglich war.

Mit dem Verlust des Gebäudes ging die komplette Vernichtung des Stadtarchivs einher. Ein Notquartier fand die Verwaltung in Räumen auf der Burg Eisenhardt und später in einer Baracke in der Bahnhofstraße (heute: Parkplatz am Meierhof). 1988 wurde der Grundstein für den Neubau gelegt, drei Jahre später war das neue Rathaus bezugsfertig.