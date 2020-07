Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Handwerker sind schwer zu bekommen und kosten oftmals viel Geld. Da kommt ein unerwartet günstiges Angebot per Flyer oder freundlicher Ansprache an der Haustür, die Entsorgung des bisher angefallenen Erdaushubs, die Pflasterung der Einfahrt oder die Erneuerung des Daches zu einem schmalen Taler kostengünstig zu erledigen, mehr als gelegen. Allerdings sind Zweifel angebracht. Auf dem Flyer ist meist keine Adresse und damit kein Sitz ausgewiesen und die unterbreiteten Angebote lassen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben, wie Bankverbindung und Steuernummer, vermissen.

In Nauen sei es inzwischen Stadtgespräch, heißt es von der Stadtverwaltung und auch in anderen Gemeinden kann man über die Gruppen in sozialen Medien davon lesen, dass insbesondere englisch sprechende Wanderarbeiter derzeit in zweifelhafter Weise Bauleistungen erbringen. Gleichzeitig werden immer größere Mengen an illegal abgelagerten Bauabfällen, darunter auch Sonderabfälle, in Wald und Flur gefunden.

Übrigens, Bauherren bleiben im Zweifelsfall nach dem Gesetz so lange Eigentümer der Abfälle und damit voll verantwortlich, bis er über einen schriftlichen Entsorgungsnachweis die ordnungsgemäße Entsorgung gegenüber der zuständigen Abfallbehörde belegen kann. Abgesehen davon, dass unfachmännisch erbrachte Leistungen den weiteren Bauablauf stören und erhebliche Folgekosten verursachen können. Gegen diese kann der Bauherr sich im Nachhinein nicht einmal wehren, wenn eine ladungsfähige Anschrift nicht bekannt und das Unternehmen beim Gewerbeamt nicht registriert ist.

Bauherren sind daher gut beraten, sich im Vorfeld über das Unternehmen, das sie beauftragen wollen, auch zu informieren.

Die Nauener Stadtverwaltung rät, unseriöse Anbieter über eine Anzeige im Gewerbeamt (in Nauen über das Bürgerbüro, Tel. 03321-408-285) zu melden oder die eilzuständige Polizei zu rufen.

Auf Einladung des Nauener Bürgermeisters trafen sich am 25. Juni verschiedene Behörden, um künftig koordinierter gegen das immer dreistere Vorgehen von derzeit im Nauener Raum agierenden Wanderarbeitern, die unter Ausnutzung der EU-Freizügigkeit unerlaubt einem Reisegewerbe nachgehen und hierbei massiv deutsches Recht verletzen und die Allgemeinheit schädigen, vorgehen zu können. Aus Sicht der Stadtverwaltung kann eine Behörde allein kaum etwas bewirken. Sie laufe den Geschehnissen hinterher. Wunsch der Stadt Nauen sei es daher, dass die Behörden sich über ihre jeweiligen rechtlichen Möglichkeiten und bislang erzielten Erkenntnisse austauschen und gegenseitige Unterstützung vereinbaren.