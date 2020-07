Thomas Messerschmidt

Damsdorf (BRAWO) Fast ein Jahr ist es her, dass mit der Schließung des Rewe-Nahkaufs Einkaufsmöglichkeiten für Damsdorfer in weite Ferne gerückt sind. Doch könnten sie bereits in einem Jahr ihre Einkaufswagen schon wieder ganz in der Nähe füllen. Dank Bernhard Pietrucha (60), der seit sieben Jahren mit seiner auf 80 Mann gewachsenen Baufirma an der Alten Berliner Straße ansässig ist. Vor wenigen Monaten erzählte er Bürgermeister Uwe Brückner von seiner Idee, auf seine vordere Garage einen Imbiss bauen zu wollen. Brückner fiel mit der Tür ins Haus, dass ein Discounter dringender gebraucht würde und auf dem Firmengelände genügend Platz sein könnte. Bauunternehmer Pietrucha setzte sich mit Architekt Wilfried Lammers in Verbindung, dessen Pläne für die Brandenburger Brennabor-Werke beim Wandel zum ZFA-Standort er als Generalunternehmer in Rekordzeit umgesetzt hatte. Zusammen schmiedeten sie nun Pläne für Damsdorf, die weit über einen Imbiss hinausgehen, jüngst dem Ortsbeirat vorgestellt wurden und allgemein für Begeisterung sorgen. Demnach soll in die Fabrikhalle aus den 1970er Jahren bei vier Metern Höhe eine Zwischendecke eingezogen werden und sich im Erdgeschoss auf 800 qm ein Discounter ansiedeln. Darüber wäre Platz für ein Smart-Hotel mit 32 Betten, was – 500 Meter neben der Autobahn gelegen – manche Reise entspannen könnte und touristische Impulse bringen kann. "Auch wäre damit endlich für die sonst fehlenden Übernachtungsmöglichkeiten bei großen Familienfeiern gesorgt", freut sich Ortsbeirätin Sabine Neute. Neben der Halle sehen die längst zu Papier gebrachten Pläne einen Parkplatz mit 100 Stellplätzen vor, den eine zwei Meter, begrünte Schallschutzmauer von den Wohngrundstücken abgrenzen soll. An der Grundstückszufahrt ist ein zweigeschossiges, abgestuftes "Brothaus" angedacht – "Platz für eine Bäckerei und den ursprünglich geplanten Imbiss samt Terrasse", erläutert Pietrucha, der vor lauter Mitteilungsfreude und Schaffenskraft kaum stillsitzen kann. Auch an einen Spielplatz und öffentliche Toiletten sei gedacht, zudem böten Halle und Grundstück die Option, den Discounter auf 1.200 qm zu erweitern oder mittels Querriegel das Angebot um Poststation, Drogerie, Friseur oder/und Blumenladen zu erweitern. Um die autarke Strategie seines Bauunternehmens, das mit einem Blockheizkraftwerk ausgestattet ist und zunehmend auf Elektromobilität setzt, fortzuschreiben, wird das gegenwärtig asbesthaltige Hallendach durch Holz und Schweißbahnen ersetzt und mit Solarzellen bestückt. Insgesamt schwebt Pietrucha eine Leistung von 500 kW vor, um nicht zuletzt auch die Ladestation für Autos sicher versorgen zu können. Ortsvorsteher Kevin Bolz wäre über die Umsetzung des Gesamtvorhabens "mächtig froh, zumal wir schon einige Versuche unternommen haben, innerorts wieder einen Markt anzusiedeln. Schließlich wachsen wir auf 1.900 Einwohner und so ein Markt wäre sicher auch für Trechwitzer, Göhlsdorfer und Neu-Bochower ein Ziel." Genau das würden auch die Discounter inzwischen so sehen, weiß Bernhard Pietrucha. Mit sieben sei er in Verhandlung "und das Interesse ist groß." Sein Versprechen: "Sind die Behördenwege schnell zu bewältigen, könnte der Lebensmittelmarkt in einem Jahr öffnen. Wir sind eine Baufirma, die mit Spaß und Leidenschaft baut. Und wenn wir ein Ziel haben, erreichen wirs!"