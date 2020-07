GZ

Wolfsruh (MOZ) In der Nacht von Samstag zu Sonntag trafen sich etwa 50 Personen zu einer Geburtstagsfeier in Wolfsruh. Im Laufe der Party kam es zunächst zu verbalen, später auch zu körperlichen Auseinandersetzungen in Form einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt waren.

Ingesamt wurden bei den Schlägerei vier Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 20 Jahren verletzt, sodass auch eine ärztliche Behandlung benötigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen mehrere Besucher der Geburtstagsfeier wegen Körperverletzungen.