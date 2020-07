Odin Tietsche

Kremmen (MOZ) Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag bei Kremmen mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren. Anschließend lief er schwer verletzt davon.

Wie Tilo Mildebrath von der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntagmittag mitteilte, suchte zunächst ein Polizeihubschrauber nach dem Verunglückten, da die Polizei niemandem am Unfallort feststellen konnte. Nachdem die Suche jedoch erfolglos verlief, meldete sich eine Frau bei der Polizei und gab an, dass sie die Halterin des Motorrads sei. Ihr Freund wäre demnach mit dem Krad unterwegs gewesen und hätte dann den Unfall gehabt. Er begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Ersten Ermittlungen im Krankenhaus zu Folge wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, sodass ein längerer Krankenhausaufenthalt wahrscheinlich wird. Zudem besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Unfallflucht sowie Trunkenheit im Verkehr gegen den 27-Jährigen.