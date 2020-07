MOZ

Eberswalde (MOZ) Polizisten haben am Sonnabend gegen 23.45 Uhr in der Schönholzer Straße in Eberswalde einen Autofahrer (27) kontrolliert. Ihnen war der Mann durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahr. Einen Atemalkoholvortest lehnte der Fahrer ab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein 31-jähriger Beifahrer, ebenfalls alkoholisiert, echauffierte sich über die Maßnahmen und griff die Polizisten körperlich an. Verletzt wurde hierbei niemand.

Mit beiden Betroffenen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, gegen den Beifahrer ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein wurde sichergestellt. Um eine Weiterfahrt zu unterbinden, wurde darüber hinaus der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Nach Abschluss wurden beide entlassen.