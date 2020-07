Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Ein 11-jähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Zehdenick verletzt worden.

Wie Tilo Mildebrath von der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntagmittag bestätigte, war der Junge am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs. Eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit dem Jungen zusammen. Dieser verletzte sich am Knie und am Knöchel und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.