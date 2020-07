Siegmar Trenkler

Linum (MOZ) Wozu sind eigentlich die an ein T erinnernden Holzgerüste gut, die entlang der Autobahn stehen? Und wie kommen diese Gestelle dorthin? Beide Fragen könnten Florian, Phillip, Bastian und Constantin, allesamt Bewohner des Linumer Projekts Q, mittlerweile leicht beantworten. Denn im Rahmen der Projektarbeit mit Georg Kamrath, der in der Einrichtung im Rahmen seines Studiums für Soziale Arbeit ein Praktikum ableistet, haben die Jugendlichen in dieser Woche fünf solcher Holzgestelle selbst her- und und anschließend aufgestellt.

Damit sie auch wissen, wofür diese Ansitzstangen gut sind, von denen aus Mäusebussarde jagen, die dadurch die Bestände der Nager klein halten, gehörte zu der Projektarbeit ein Besuch der Storchenschmiede. "Dort haben wir viel über Greifvögel gelernt", berichten Kamrath und die zwischen zwölf und 18 Jahre alten Jugendlichen. Bei den Ausflügen ins Rhinluch konnten sie dann auch Turmfalken, Rot- und Schwarzmilane sowie viele andere Tiere beobachten. "Anfangs dachte ich, das wird bestimmt langweilig. Als wir aber nachher rausgefahren sind ins Revier, habe ich festgestellt, dass es Spaß macht, da draußen zu sein", berichtet Bastian.

In den kommenden Wochen soll die Umweltbildung weitergehen, zu der auch die Beschäftigung mit Lebensmitteln und deren Herkunft gehört. Als Einstieg dazu durften die Jugendlichen unter fachlicher Anleitung selbst ein Reh zerlegen, das Kamrath, der Jäger ist, geschossen hatte. "Wir wollen vor allem den Kindern aus urbanen Gebieten zeigen, wo ihr Essen herkommt", erklärt Eike, der als Betreuer im Projekt Q arbeitet. Dazu sind auch Ausflüge zu Landwirten geplant.